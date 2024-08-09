Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

A101 her hafta indirimleri ile müşterisinin memnuniyetini kazanırken, diğer taraftan da yeni müşteri kapılarını aralıyor. Her hafta perşembe gününü indirim günü ilan eden A101, bu kapsamda sayfa sayfa onlarca ürüne adeta indirimin feriştahını getiriyor. Yeni hafta aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan A101 15 Ağustos’ta sepetleri dolduracak indirimleri ile dikkat çekiyor. 15 Ağustos 2024 tarihinde A101 mağazalarında başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası, ev hanımlarının ve temizlik ürünlerine ihtiyaç duyan herkesin dikkatini çekeceğe benziyor.

Ünlü temizlik markası Rinso'nun 2 kilogramlık deterjanı, %40 indirimle 210 TL’den 125 TL’ye düşerken, çamaşırlarınızın temizliğinden ödün vermek istemeyen kadınlar için bu fırsat, senede bir kere gelir dedirtiyor.









Geçtiğimiz gün yayınlanan kataloğun ilk sayfası teknolojik ürünler ile dikkat çekerken, ikinci sayfasında beyaz eşya ve küçük ev aletleri fiyatlarındaki düşüş ağızları açık bırakacağa benziyor. Kataloğun 3. sayfasında da Jetski, elektrikli moped yer alırken, 4. sayfasında her kadının en az bir ürün alacağı mutfak gereçleri yer alıyor.





Son sayfada gıdaya yönelen A101, süt ve süt ürünleri ile temizlik malzemelerinde yüzde 45’e varan indirim fırsatını sunuyor. Sıvı sabun, sıvı deterjan indirimlerinin yanı sıra 4 kg çamaşır deterjanında yüzde 40 indirim yapıldığı gözler önüne seriliyor. Bu büyük indirim, kaliteli temizlik ürünleri arayan müşteri için mükemmel bir fırsat sunuyor. A101, her hafta sunduğu aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen müşterilerin, kampanya süresince A101 mağazalarını ziyaret etmeleri gerekliliği belirtilirken, 125 TL'lik avantajlı fiyatıyla Rinso, temizlik alışverişlerinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.