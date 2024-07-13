Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Enflasyon oranlarında artış devam edyor. Öte yandan Temmuz ayında yaşanan artış ve yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri akabinde, ülkemizde peş peşe yapılan fiyat zamlari vatandaşları ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Zam kurbanı olan ürünler arasında son yapılan açıklamada Türkiye'nin geleneksel içeceği çay yer alıyor.



Çaykur tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında, 2023 yılı yaş çay alım fiyatları destek primi ile birlikte kg başına 11.30 olarak güncellendi. Yapılan bu revize ile birlikte geçtiğimiz seneye göre bu artış oranı yüzde 64'e denk gelirken, buna istinaden kuru çay fiyatlarına yüzde 43 güncelleme geldi. Ülkemizin geleneksel içeceği olan çay faiyatlarında yaşana bu artış karşısında vatandaşın mağdur olacağı biliniyor. Her sabah kahvaltılarının, 5 çaylarının, akşam keyiflerinin vazgeçilmez içeceği olan çay tüketiminde azalışa mahal vereceği tahmin ediliyor.





ÇAYA YENİ BİR ZAM DAHA GELEBİLİR

Üstelik Çaykur'un açıklamasına göre, önümüzdeki aylarda çaya yüzde 10-15 oranında yeni bir zam daha geleceği belirtildi. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını daha da zorlaştıracağa benziyor. Ekonomide yaşanan yüksek enflasyon hayat pahalılığının aertmasına mahal veriyor. Vatandaşın daralan bütçesi temel tüketim ürünlerine yapılan zam ile birlikte daha da zorlaşıyor. Yapılan zamlar en çok sabit gelirli kesimi etkiliyor. Özellikle de emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması bu kesimin alım gücünü oldukça düşürüyor.