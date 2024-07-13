Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Enflasyon oranlarında artış devam edyor. Öte yandan Temmuz ayında yaşanan artış ve yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri akabinde, ülkemizde peş peşe yapılan fiyat zamlari vatandaşları ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 15:33
Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Enflasyon oranlarında artış devam edyor. Öte yandan Temmuz ayında yaşanan artış ve yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri akabinde, ülkemizde peş peşe yapılan fiyat zamlari vatandaşları ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor. Zam kurbanı olan ürünler arasında son yapılan açıklamada Türkiye'nin geleneksel içeceği çay yer alıyor. 

Çaykur tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında, 2023 yılı yaş çay alım fiyatları destek primi ile birlikte kg başına 11.30 olarak güncellendi. Yapılan bu revize ile birlikte geçtiğimiz seneye göre bu artış oranı yüzde 64'e denk gelirken, buna istinaden kuru çay fiyatlarına yüzde 43 güncelleme geldi. Ülkemizin geleneksel içeceği olan çay faiyatlarında yaşana bu artış karşısında vatandaşın mağdur olacağı biliniyor. Her sabah kahvaltılarının, 5 çaylarının, akşam keyiflerinin vazgeçilmez içeceği olan çay tüketiminde azalışa mahal vereceği tahmin ediliyor. 

zma

ÇAYA YENİ BİR ZAM DAHA GELEBİLİR

Üstelik Çaykur'un açıklamasına göre, önümüzdeki aylarda çaya yüzde 10-15 oranında yeni bir zam daha geleceği belirtildi. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını daha da zorlaştıracağa benziyor. Ekonomide yaşanan yüksek enflasyon hayat pahalılığının aertmasına mahal veriyor. Vatandaşın daralan bütçesi temel tüketim ürünlerine yapılan zam ile birlikte daha da zorlaşıyor. Yapılan zamlar en çok sabit gelirli kesimi etkiliyor. Özellikle de emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması bu kesimin alım gücünü oldukça düşürüyor. 

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Vakıfbank’tan 6 Ağustos’ta geri dönüşüm ödemesi! Alışverişin 600 TL’si geri dönecek

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi

Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

Avrupa'nın kalbine uçuş sadece 1 Euro! 2 güne başvurmayan dizlerini dövecek

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

72 ay vadeli 1,29 faizli konut kredisi onayı! Ev sahibi yaptıracak sınırsız olanak açıklandı

Vakıfbank’tan 6 Ağustos’ta geri dönüşüm ödemesi! Alışverişin 600 TL’si geri dönecek

Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı