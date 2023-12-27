Herkes asgari ücret zammını bekliyordu! Yüzde 120 maaş zammı son dakika açıklandı

Asgari ücret zammının bugün düzenlenecek olan Kurul Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Belediyeler de çalışanına yaptıkları zam ile alakalı çalışmalarını sürdürürken, o belediyeden gelen yüzde 120'lik çalışanı mutlu etti.

Herkes asgari ücret zammını bekliyordu! Yüzde 120 maaş zammı son dakika açıklandı
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2023 yılının son ayında işçisi, çalışanı, memuru, emeklisi, borcu olan ya da destek alan her birey gözlerini 2024 zamlarına çevrili beklemekte. Emekli ve memur maaş zamları için 3 Ocak merakla bekleniyor. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen akabinde emekli ve memur maaş zam oranlarını belirleme çalışmalarının başlayacağı biliniyor. Emekliye enflasyona ek olarak refah payı zammı bekleniyor. Memur ise enflasyona ek olarak toplu sözleşme farkını da artı olarak alacak. Asgari ücret zammı konusunda da gelişmeler artık sona yaklaştıkça belirlenmeye başlıyor. Bu Cuma gününe kadar asgari ücrete zam açıklamasının yapılması planlanıyor. Asgari ücret zammından milyonlarca birey faydalanacak.

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Özel şirketlerde asgari ücret üzeri maaş alan çalışanlara da asgari ücrete referans olarak artış yapılacağı bilinirken, belediye işçileri de asgari ücret oranında maaş zammı bekliyor. Yeni yıla sayılı günler kala zam haberini bekleyemeyen bir belediye işçisine asgari ücretten farklı olarak zam uygulaması devreye soktu. Ocak ayı itibari ile belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 120 zam yapıldı.

MAAŞLARA YÜZDE 120 ZAM

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye yetkilileri ile sendika arasında yapılan sözleşme kapsamında çalışanı sevindirecek zam oranına imzalar atıldı. Bu kapsamda belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 120 zam yapıldı. Yapılan sözleşme ile alakalı Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz sosyal medya hesabında konuşulan rakamı ve zam oranını paylaşarak, çalışanlarının yanında olduklarını belirtti.

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Ülkemizde bir çok belediyeye öncülük etmesi beklenen bu zam ile birlikte belediyede kadrolu çalışanlarının maaşı en düşük 33 bin liraya yükseldi. Yapılan açıklamada "Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Sözleşmemiz hayırlı olsun." denildi. Yapılan bu sözleşme sevinçle karşılanırken zam yapma çalışmaları devam eden belediyelere de öncülük yapması bekleniyor.

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