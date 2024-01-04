Herkes ayçiçek yağını kapmak için koştur koştur o markete gidiyor! Pet şişesi 177 tenekesi 189 TL’ye düştü

Ayçiçek yağında indirim bekleyen vatandaşlar koştur koştur CarrefourSA marketlerin yolunu tuttu. CarrefourSA market şubelerinde online market üzerinde beş litrelik ayçiçek yağının pet şişesi 175 TL’ye tenekesi ise 189 TL’ye kadar düştü. İşte CarrefourSA marketler ayçiçek yağı indirim kampanyası detayları...

Herkes ayçiçek yağını kapmak için koştur koştur o markete gidiyor! Pet şişesi 177 tenekesi 189 TL’ye düştü
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Ayçiçek yağında indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara göbek attıracak yeni bir kampanyaya imza atıldı. Kampanya doğrultusunda birbirinden farklı ayçiçek yağları indirimli şekilde CarrefourSA market raflarında ve CarrefourSA online markette satışı çıkartıldı. Bu ayçiçek yağlarının arasından en fazla dikkat çeken ise iki farklı markanın hem teneke hem de pet şişesinin indirimli şekilde satışa çıkartılması oldu. İşte ayçiçek yağında indirim bekleyen vatandaşlara göbek attıracak indirim kampanyasının detayları...

TENEKESİ 189 PET ŞİŞESİ 177 TL’YE DÜŞTÜ

CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Sırma ayçiçek yağının 5 litre Pet şişesi CarrefourSA kartlara özel olarak 184,90 TL’den 177,50 TL’ye kadar düşürüldü. Bir diğer dikkat çeken indirim kampanyası ile ise yudum ayçiçek yağı teneke 5 litre oldu. Bu ürün de CarrefourSA kartlara özel %16 indirimle 224,95 TL’den 189,95 TL’ye kadar düşürüldü. CarrefourSA karta sahip olan vatandaşlar dilerlerse CarrefourSA online marketlerden dilerlerse de kendilerine en yakın CarrefourSA şubelerinden bu indirim kampanyasından yararlanabilecek. Ürünlerin stok bilgileri ise bölgeden bölgeye göre değişim gösterebiliyor. 

Herkes ayçiçek yağını kapmak için koştur koştur o markete gidiyor! Pet şişesi 177 tenekesi 189 TL’ye düştü

Herkes ayçiçek yağını kapmak için koştur koştur o markete gidiyor! Pet şişesi 177 tenekesi 189 TL’ye düştü

CARREFOURSA MARKETLER AYÇİÇEK YAĞLARINDA İNDİRİM KAMPANYASINA İMZA ATTI

CarrefourSA marketler Yudum ve Sırma ayçiçek yağının yanı sıra farklı markalardaki ayçiçek yağlarını da indirimli şekilde satışa çıkarttı. Yudum ayçiçek yağı 3 litre %10 indirimle 144,90 TL’den 129,90 TL’ye düşürüldü. CarrefourSA marketlerde bir diğer indirimde olan ayçiçek yağı ise komili marka. Komili ayçiçek yağ Pet 4 litre CarrefourSA karta özel %10 indirim indirimli 172,90 TL’den 155,90 TL’ye düşürüldü.

CARREFOURSA MARKET GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

İndirimli ayçiçek yağı fiyatlarının yanı sıra CarrefourSA marketlerde hem CarrefourSA markasının hem de yudum biryağ gibi markaların ayçiçek yağı ürünleri CarrefourSA market raflarında ve online markette uygun fiyatlarla satışta. İşte CarrefourSA market ayçiçek yağı fiyatları...

  • Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt 179,75 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt 199,90 TL
  • Carrefour Ayçiçek Yağı 2 Lt 79 TL
  • Carrefour Ayçiçek Yağı 1 Litre 42,50 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 1 Litre 64,90 TL 
  • Yudum Ayçiçek Yağı Pet 2 Lt 119,90 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt 169,90 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 Lt 92,90 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre 46,90 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt 219,90 TL
  • Carrefour Ayçiçek Yağı 18 Lt 725 TL
  • Carrefour Ayçiçek Yağı 4 lt 108,75 TL
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