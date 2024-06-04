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HGS’de yüzde 50 indirim dönemi! Bayram öncesi bunu yapana bayramda bedava olacak

Kurban Bayramında akraba ziyareti yapacak olan vatandaşa verilen müjdeli haber kapsamında HGS geçiş ücretlerinde yüzde 50 indirim kampanyasının başladığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 17:20
HGS’de yüzde 50 indirim dönemi! Bayram öncesi bunu yapana bayramda bedava olacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Ayın 16’sında idrak edilecek olan bayram kapsamında vatandaş kurban telaşelerinin yanı sıra ziyaretler konusunda da planını yapmaya başladı. Kurban Bayramında akraba ziyareti yapacak olan vatandaşa verilen müjdeli haber kapsamında HGS geçiş ücretlerinde yüzde 50 indirim kampanyasının başladığı belirtildi. HGS indirim kampanyası ile alakalı açıklamayı yapan banka Akbank olarak bilinirken, kampanya kapsamında 500 YL2ye kadar bedava HGS geçişi sağlanacağı belirtildi.

AKBANK HGS KAMPANYASI

Akbank tarafından yapılan açıklamada araç sahibi müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlatıldığı belirtildi. Yapılan duyuruda HGS yüklemelerinde indirim sağlanacağı açıklanırken 250 TL İndirimin toplam kampanya tutarı olacağı ifade ddildi.

hgs

Kampanya kapsamında Akbank kredi kartları ile yapılacak olan HGS yüklemelerine yüzde 50 indirim uygulanacağı ve işlem başına da Tek seferlik yüklemeye göre ödeme yapılacağı belirtildi. Akbank kredi kartı aracılığı ile sağlanan HGS etiketlerine sahip olunması gerekliliği bulunan kampanyada söz konusu %50 İndirimin sadece HGS yüklemelerinde geçerli olacağının altı çizildi.

Aynı gün içerisinde yapılan tüm HGS yüklemelerinin kampanyaya dahil olacağı açıklamasını yapan banka indirim miktarının aylık ₺250 ile sınırlı olduğunu ifade etti. Tüm Akbank kartları için geçerli olan kampanyada%50 indirim fırsatı araç sahiplerine Hem maddi hem de manevi olarak avantaj sağlayacağa benzerken Tam da bayram telaşesi öncesinde vatandaşın cebini rahatlatacağı tahmin ediliyor

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