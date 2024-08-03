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Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

Honda’nın en çok tercih edilen modeli olan Cİvic’de geçerli olan Ağustos kampanyası araç sahibi olmayı ya da aracını değiştirmeyi düşünen kişilerce şimdiden ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:17
Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

Otomobil sahibi olmak son zamanlarda artan fiyatlar sebebiyle vatandaşın cebini oldukça zorluyor. Bankaların sunduğu taşıt kredi faizlerinin de yüksekliği, araç sahibi olmaya engel olabilmekte iken otomobil markalarının düzenledikleri kampanyalar, tüm dikkatleri üzerine topluyor. Öyle ki ay ay duyurulan kampanyalardan çok sayıda kişi faydalanarak araç sahibi olma hayalini gerçekleştirebiliyor.

Honda tarafından Ağustos ayı kampanyaları açıklandı. Honda Ağustos ayı güncel fiyat listesini de yayımladı. Honda’nın en çok tercih edilen modeli olan Cİvic’de geçerli olan Ağustos kampanyası araç sahibi olmayı ya da aracını değiştirmeyi düşünen kişilerce şimdiden ilgi odağı oldu. 1 Ağustos’ta başlayan Honda İndirim Ağustos kampanyasında indirime ek olarak fiyatlarda da mevcut düşüş ile tercih sebebi olacağa benziyor. Düzenlenen kampanya kapsamında 120.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Gerek tasarımı gerekse de performansı ile dikkat çeken Honda Civic Ağustos ayı güncel fiyatı sizlerle...

zam

Honda civic Ağustos ayı kampanyaları

Honda tarafından başlatılan kampanya kapsamında indirim; 2024 model Civic Elegance+ ve Executive+ versiyonlarında sağlanıyor. Hem 1.5L VTEC Turbo hem de 1.5L VTEC Turbo ECO motor seçenekleri ile müşteriye sunulan modeller, sürücünün sürüş keyfinin alasını sürmesini sağlıyor. 01.08.2024 - 31.08.2024 arasında geçerli olacak olan kampanyada Civic Elegance+: 68.000 TL indirim ile ve Civic Executive+: 120.000 TL indirim fırsatı ile alıcısına ulaşıyor.

Sportif tasarımı, güçlü performansı ve zengin donanımlarıyla son zamanların en çok tercih edilen araçları listesinde yer alan Honca Cİvic, iç mekanı ve güvenlik önlemleri ile sürücünün tercih ettiği modeller arasında üst sıralarda yer alıyor.

1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ için tavsiye edilen kampanyalı fiyat, 1.715.000 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 2024 model Civic Elegance+ versiyonu için indirim tutarı 68.000 TL, Civic Executive+ versiyonu için ise 120.000 TL olarak belirtilmiştir. Hayalinizdeki Honda Civic’e Ağustos ayında daha rahat ulaşacağınız kampanyanın tüm detaylarını en yakın şubeye giderek öğrenebilirsiniz.

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