Hububat piyasasında hareketlilik durmuyor! Yağlık ay çekirdeği fiyatı 2023 ne kadar oldu?

Hububat piyasasında hareketlilik sürmeye devam ediyor. Peki güncel olarak hububat piyasasında yağlık ay çekirdeği fiyatı kaç TL? Yağlı ay çekirdeği fiyatı belli oldu mu? Ay çekirdeği 11 TL’yi aştı mı? İşte yağlık ay çekirdeği güncel fiyatı 2023...

YAĞLIK AY ÇEKİRDEĞİ FİYATI 2023

Uşak Ticaret Borsası kapsamında yağlık ay çekirdeğinin kilogram fiyatı belli oldu. Vatandaşlar hububat piyasasına yakından takip ediyordu. Peki hububat piyasasında neler oldu? Yağlık ay çekirdeği fiyatı arttı mı düştü mü? Yağlı çay çekirdeği fiyatı 11 TL oldu. Uşak Ticaret Borsası kapsamında yağlı ay çekirdeğinin en düşük kilogram fiyatı 10 TL’den satılırken en yüksek ise 11 TL’den yerini buldu.

Uşak Ticaret Borsası bünyesinde işlem gören diğer ürünleri ve kilogram fiyatlarını da açıkladı. İşte Uşak Ticaret Borsasında işlem gören bakliyat ürünlerinin kilogramı ve fiyatları...



