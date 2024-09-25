Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Ülkemizde emeklilik sistemi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Gerek emeklilik yaşı, gerekse de prim sayısı gibi seçenekler emeklilik tarihini belirlerken, bu kapsamda SGK giriş tarihi de büyük önem arz ediyor. Hükümet tarafından bazı kararlar akabinde erken emeklilik hakkı sağlayan kişi sayısı da gün gün artmaya devam ediyor. Emeklilik sisteminin yanı sıra çalışma saatleri konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Hükümetin bir dönem gündeminde olan çalışma saatlerinin kısalacağı iddiaları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Çalışma saatleri kısalacak mı? sorusunun yanıtını net olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. İşte mesai saatleri kısalacak mı? sorusunun yanıtı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin emeklilik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler emeklilik sistemi ile alakalı değerlendirmesinde mevcut emeklilik sisteminin dünya standartlarının oldukça gerisinde kaldığını ifade etti. Değerlendirmesini sunan Güler, Türkiye'de 2 çalışana karşılık 1 emekli bulunduğunu belirten Güler, bu oranın düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Güler, tarafından yapılan açıklamada, emeklilik yaşının yükseltilmesi, prim ödeme sürelerinin uzatılması ve prim miktarlarının artırılması gibi konularda dünya örneklerinin incelendiğini söylerken bu doğrultuda bir düzenleme yoluna gidilebileceğini belirttii. Özellikle Avrupa ülkelerindeki emeklilik yaşının 65-70 arasında olduğunu söyleyen Güler, Türkiye'de de bu yaşa doğru bir geçişin olabileceğini sözlerine ekledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞERLENDİRMESİ

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi konusuna da değinen Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda desteğinin büyük olduğunu ifade ederken bu durumun da devamlılığının sağlanması ve daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bir süredir gündeme çalışanları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Hal bu iken gerek kamu gerekse de özel çalışanlar, çalışma saatlerinde kısalma olup olmayacağını merak ediyor. Güler, kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi yönünde bir çalışmanın olmadığını belirten isim, kimi sektörlerde uzaktan çalışma yönteminin devamlı hale gelebileceğini ifade etmiş bulunuyor. Çalışma hayatına da değinen GÜler, Pandemi sürecinde bazı sektörlerde uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri uygulansa da, şu an için genel bir düzenleme yapma gibi bir planlarının olmadığını ifade etmiş bulunuyor.