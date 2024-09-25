DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,22 -0,07%
ALTIN
2.914,19 0,1%
BITCOIN
2.178.947,83 0,61%

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin emeklilik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:00
Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Ülkemizde emeklilik sistemi ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Gerek emeklilik yaşı, gerekse de prim sayısı gibi seçenekler emeklilik tarihini belirlerken, bu kapsamda SGK giriş tarihi de büyük önem arz ediyor. Hükümet tarafından bazı kararlar akabinde erken emeklilik hakkı sağlayan kişi sayısı da gün gün artmaya devam ediyor. Emeklilik sisteminin yanı sıra çalışma saatleri konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Hükümetin bir dönem gündeminde olan çalışma saatlerinin kısalacağı iddiaları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Çalışma saatleri kısalacak mı? sorusunun yanıtını net olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. İşte mesai saatleri kısalacak mı? sorusunun yanıtı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin emeklilik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler emeklilik sistemi ile alakalı değerlendirmesinde mevcut emeklilik sisteminin dünya standartlarının oldukça gerisinde kaldığını ifade etti. Değerlendirmesini sunan Güler, Türkiye'de 2 çalışana karşılık 1 emekli bulunduğunu belirten Güler, bu oranın düzeltilmesi gerektiğini belirtti. 

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Güler, tarafından yapılan açıklamada, emeklilik yaşının yükseltilmesi, prim ödeme sürelerinin uzatılması ve prim miktarlarının artırılması gibi konularda dünya örneklerinin incelendiğini söylerken bu doğrultuda bir düzenleme yoluna gidilebileceğini belirttii. Özellikle Avrupa ülkelerindeki emeklilik yaşının 65-70 arasında olduğunu söyleyen Güler, Türkiye'de de bu yaşa doğru bir geçişin olabileceğini sözlerine ekledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞERLENDİRMESİ

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi konusuna da değinen Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda desteğinin büyük olduğunu ifade ederken bu durumun da devamlılığının sağlanması ve daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bir süredir gündeme çalışanları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Hal bu iken gerek kamu gerekse de özel çalışanlar, çalışma saatlerinde kısalma olup olmayacağını merak ediyor. Güler, kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi yönünde bir çalışmanın olmadığını belirten isim, kimi sektörlerde uzaktan çalışma yönteminin devamlı hale gelebileceğini ifade etmiş bulunuyor. Çalışma hayatına da değinen GÜler, Pandemi sürecinde bazı sektörlerde uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri uygulansa da, şu an için genel bir düzenleme yapma gibi bir planlarının olmadığını ifade etmiş bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor
2
2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı
3
Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi
4
29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi
5
Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor
6
2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı
7
1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları