Hükümet dar gelirliler için düğmeye bastı! Bu 3 şartı sağlayana 1350 TL'lik yardım parası ödenecek

Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Aile Destek Programı ile dar gelirli ailelere kesintisiz maddi destek sağlanacağı haberini duyuruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu program, vatandaşların finansal ihtiyaçlarına yanıt verme amacı güdüyor.

Aile Destek Programı, kasım ayında başlayan sosyal destek ödemeleri ile birlikte dar gelirli ailelere aylık 850 ila 1.250 TL arasında destek sunmaktadır. Bu destek, başvuru sahiplerinin kimlik numaralarına göre belirlenerek Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere hızlı ve etkili bir biçimde ulaştırılıyor.

Dar gelirli vatandaşlar, bu kesintisiz ödemelerden faydalanmak için E-Devlet hesapları üzerinden kolay ve güvenilir bir şekilde başvuru yapabiliyorlar. Başvuru sahiplerine belirlenen kriterlere uygun olarak 2.135 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler, ailelerin gelir durumlarına göre şekillendirilmiş olup, maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.





Program, sadece nakit ödemelerle sınırlı kalmayıp, geniş kapsamlı sosyal yardım programları da sunmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında aylık destek miktarının yanı sıra, ek olarak elektrik tüketim desteği ve çocuk bileşeni desteği gibi ek yardımlar da sağlanmaktadır.

Başvuru sürecinde vatandaşların dikkat etmeleri gereken noktalar vurgulanıyor. Eğer henüz başvuru yapılmamışsa ve destek ödemelerinden faydalanmak isteniyorsa, kimlik numarasına uygun ödemeleri alabilmek için hemen E-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak önem taşıyor. Bu destek programlarından yararlanabilmek için başvuruların kaçırılmaması gerektiği vurgulanarak, dar gelirli ailelere yönelik bu önemli sosyal destek programına ilişkin detaylar paylaşılmış bulunuyor.