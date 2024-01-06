IBAN'a para gönderenler şimdi yandı! Bunu bilmeyenlerin adı o listede çıkabilir!

Son zamanlarda çoğu kişi nakit parası olmadığında, kredi kartı kullanmak istemediğinde ya da işyerinin kredi kartından çekim yapamadıklarında IBAN numarasına nakit göndererek işlem yapıyorlar. Bu yöntem son zamanlarda yaygınlaşırken söz konusu durum ancak hesaplar arasında para göndermeyi düşünen kişilerin başına dert açabilmektedir. Uzmanlar; bu konuda vatandaşları uyarırken insanların bir anda kara para ticaretine düşebileceğini ekledi.

Bir gazetecinin mikrofon verdiği vatandaşa, "Kredi kartı yerine IBAN ile mi ödeme yapıyorsunuz? En son işlem nedir?" sorusuna vatandaş "Evet. Restoranda yemek yedim, bankaya para transfer ettim." şeklinde yanıt verdi.

“GÜVENLİ YÖNTEM DEĞİL”

Avukat Hüseyin Sami Çaprak, "IBAN kullanarak para göndermek hiç de güvenli bir yöntem değil" dedi. Çaprak, konuyla ilgili açıklamasında "Restoranlarda, meyve sebze mağazalarında, kuaförlerde, taksilerde ve hatta marketlerde küçük esnafın ödemeleri son zamanlarda kredi kartı yerine IBAN ile yapılıyor. Ancak zararsız gibi görünen bu işlemin bölge sakini için büyük sorunlara yol açabileceği, hatta kendisini bir kara para aklama işleminin ortasında bile bulabileceği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.