İki yıl faizsiz evlilik kredisinde bomba gelişme! Heyecanla bekleniyordu: İlk açıklama geldi
Evlenecek genç çiftlere müjdeli haber gelirken faizsiz kredi için bomba açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evlenen gençlere 150 bin TL sıfır faizsiz kredi için tüm detaylar haberimizde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, evlilik kredisi ile Aile ve Gençlik Fonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken evlilik kredisinden kimlerin yararlanabileceği bilgisi verildi.
14 Mayıs seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sıfır faizli kredi vaatlerinde bulunurken evlenecek çiftler heyecanlanmaya başladı. Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulunurken Aile ve Gençlik Fonu için yeni destek müjdesiyle beraber ileride fonlar arttıkça imkanların daha da artarak desteğin büyüdüğünü söyledi.
Sıfır faizli evlilik kredisi için açıklamalar yapılırken Cevdet Yılmaz, Türkiye'de farklı destek ödemelerin olacağını açıkladı. 150 bin TL iki yıl geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek sağlanırken ileri ki fonlar için imkanlar sunuldu.