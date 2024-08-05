İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde köklü olarak yenilik yapmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada eğitimde yeni bir dönem başlayacağı müjdesi verildi. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Türkiye’nin ilk “spor ortaokulları”nın açılacağı müjdesini veren MEB, alımların başlayacağını ifade etti. Özellikle spor alanında yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi ve geliştirilmesi amacıyla başlatılan yeni program ile alakalı olarak kurulum sürecine girilmiş bulunuyor.

MEB tarafından alınan karar doğrultusunda bu yeni eğitim modeliyle, ülkemizde sporcu neslinin yetişmesine önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Eğitimde bu köklü değişiklik ilk pilot illerde başlayacak. Pilot uygulamaya alınacak spor ortaokulları, ilkokuldan sonra spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere özel olarak sağlanacak. Açılacak olan spor ortaokullarında normal eğitim müfredatının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor derslerine katılım sağlanması hedeflenecek.

Akademik olarak başarıların devam etmesini sağlayacak olan bu yeni program ile birlikte öğrencilere, spor alanında kendilerini geliştirme fırsatı da sunulacak.





YETENEKLİ ÖĞRENCİLER SEÇİLECEK

Pilot olarak önümüzdeki dönem başlayacak olan programda yetenekli öğrenciler belirlenecek. Spor ortaokullarına öğrenci kabulü, yetenek sınavları ile sağlanacak. Spor alanında yeteneği olan öğrenciler için yönlendirme sağlanacak iken bu sayede bu okullara yerleşen öğrenciler yoğun bir spor programına tabi tutulacak.

SPOR LİSELERİ BÜNYESİNDE FAALİYET SAĞLANACAK

Yeni spor ortaokulları ile alakalı olarak yapılan açıklama kapsamında altyapısı uygun spor liselerinin bünyesinde faaliyet sergileceği belirtilirken, öğrencilere hem eğitim faaliyetleri hem de spor eğitimi bu sayede aynı anda verilecek.

BEDEN DERSLERİ ARTTIRACAK

Ortaokullarda spor bölümü olarak eklenecek bu programda beden eğitimi ve spor derslerine daha fazla zaman ayrılacağı belirtildi.

PİLOT OKULLARDA PROGRAM BAŞLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, spor ortaokullarının pilot uygulamasının 2024-2025 eğitim döneminde başlayacağını belirtti. İlk olarak belli ilerde başlayacak olan program, başarılı olması durumunda tüm ülkeye yaygınlaştırılacak.