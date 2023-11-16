İlk-Orta-Lise öğrencilerine aylık destek! 3.874 TL ay sonuna kadar hesaplarda

Ülkemizde okuyan öğrencilere devlet tarafından bir çok destek imkanı sunuluyor. Bu destekler daer gelirli hanelerde okuyan çocukların eğitim hayatlarını kolay geçirmelerini sağlarken, ebeveynin üzerine düşen yük de bir nebze olsun azalıyor. Devletin sunduğu destek ödemeleri arasında en dikkat çeken çocuk desteği SED desteği olarak bilinirken, Kasım ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağı konusu merakla yanıtını bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu belirlenen hanelere sağlanan SED desteği ile alakalı ödeme tarihleri açıklanmış bulunuyor. Bakanlık her ay resmi sosyal medya hesabından destek tutarları ve tarihleri ile alakalı açıklama yapıyor. SED desteği ödemeleri genel olarak her ayın ikinci yarısı ilk günlerinde hesaplara aktarılıyor. Kasım ayı SED ödemeleri ile alakalı bakanlık tarafından henüz net bir açıklama yapılmasa da ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.





E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİYOR

SED desteği devlet tarafından düzenli yapılan ödemeler arasında yer almaktadır. Hanede bulunan çocuğun okul seviyesine göre ödemeler şekillenmektedir. Bu kapsamda aynı haneden 2 çocuğa kadar faydalanmak hakkı tanınır. SED desteğinin hesaplara aktarılp aktarılmadığı bilgisine ise e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda SED destek tutarları şu şekilde açıklanmıştır.;

EĞİTİM GURUPLARI

Okul Öncesi Çocuk; 2.421,53 TL



İlköğretime Devam Eden Çocuk; 3.632,30 TL

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk; 3.874,45 TL

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk İçin; 2.421,53 TL

Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuk; 4.358,76 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler; 1.937,22 TL

SED DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Dar gelirli hanelere sunulan nakit destek yardımından faydalanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Hanede çocuk olması şartına ödenen SED desteği çocuğun eğitim grubuna göre farklılık göstermektedir. Hanede kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte ikisinden az olması durumunda ve ailede herhangi bir bireyin sosyal güvencesinin olmaması ya da yetersiz olması durumunda başvurular kabul edilmektedir