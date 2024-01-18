İnternet alışverişlerinde KDV kararı Resmi Gazete'de! O tarihten sonra dikkat daha fazla ödeyeceksiniz

Özellilkle de son senelerde oturduğu yerden istediği ürünün kapısına kadar gelmesini sağlayan internet alışverişleri konusunda yeni adımlar atılmaya başladı. Kredi kartı ile sağlanan internet alışverişleri konusunda Resmi gazete'de yeni kurallar yayımlanırken, çıkan KDV kararı ile, müşterinin daha fazla ödeme yapacağı belirlendi.

Resmi Gazete'de dün akşam yer alan karara göre fiziki mağaza ya da sanal ortam fark etmeksizin satın alınan hediye çeki, dijital ürün, sanal kart ve benzeri ürünlerin satışı artık katma değer vergisine tabi tutulacağı belirlendi. Öte yandan Bu ürünlerin yurt dışından alınması durumunda ya da Türkiye'de satılması durumunda da KDV eklemesinin devreye gireceği belirlendi.

Eğer ki bu kart, şifre veya kodların yurt dışı firmalardan satın alınması durumunda Türkiye'deki mevcut sorumlu sıfatıyla ödenmesi kararı verilirken, KDV mükellefi olmayan kişiler tarafından elektronik hizmet olarak sağlanması durumunda ödenecek olan KDV'nin yurt dışı firma tarafından belirlenip ödenmesi şartı konuldu.





Türkiye'de satılması halinde hesaplanacak olan KDV satıcı firmalar tarafından belirlenecek. Ancak fiziki ya da sanal ortam üzerinden edinilen bu kart şifre ve kodlar, belli bir ürün ya da hizmet karşılığını temsil etmemesi durumunda KDV'ye maruz kalmayacak. Sadece bu hizmetlerin kullanılarak veya aktive edilmesi durumunda ve bu durum karşısında ürün ve hizmet temini şartına KDV'ye tabi tutulacağı kararlar arasında yer alıyor.

Ülkemizde ikamet etmeyenlere özel olarak yapılan satışlarda KDV hesaplanarak istisna uygulanacak olan asgari tutar 2000 liradan 10 bin liraya yükseltildiği de belirtilmiş bulunuyor. 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile alakalı olarak yapılan uyarılarda bu tarih akabinde internetten alışveriş yaparken KDV ödemelerine dikkat edilmesi gerekliliği bildirilmiş bulunuyor.

Resmi Gazete'de yer alan bu kararın amacı uluslararası standartlara uyum sağlamak olarak belirtilirken, vergi yükümlülüklerinin de daha kolay takip edilmesi ve vergi kaçağının azaltılmasının hedeflendiği tahmin ediliyor