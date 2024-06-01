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İş Bankası promosyonu kemerlerini gevşetti! Canlı yayında rekor açıklama

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışanlar da hak sahibi olmak istediği promosyonlar konusunda, öncülük edebilmesi adına kamuoyu açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 13:06
İş Bankası promosyonu kemerlerini gevşetti! Canlı yayında rekor açıklama

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışanlar da hak sahibi olmak istediği promosyonlar konusunda, öncülük edebilmesi adına kamuoyu açıklamalarını yakından takip ediyor. Yerel seçimler öncesinde duraksayan ve yerini zam açıklamalarının aldığı belediye promosyon ihaleleri de son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Belediye çalışanlarının refahını arttıran ve özellikle de geçim sıkıntısına destek veren promosyon ihaleleri, belediye yetkilileri ile bankalar arasında düzenlenmeye devam ediyor.

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MAAŞ PROMOSYONLARI

Belediye promosyonları maaş tutarınca ya da daha fazla olarak ödenebiliyor. Rekabetçi ortam varlığı, ödeme tutarlarının artmasına mahal verirken, bankalar belediye çalışanlarının maaş bankası olması adına düzenlenen ihalelere dahil oluyor. Bilindiği üzere kurum ve kuruluşlar bankalara maaş ödemelerini bir kaç gün evveli sağlıyor. Bankalar da yatan bu yüksek tutar için işletme yöntemi ile kazanç sağlarken, bir kısım getiri de çalışan ile sağlıyor.

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EFELER BELEDİYESİ PROMOSYONU

Son olarak Mayıs ayının son promosyon imzası Efeler Belediyesi tarafından atıldı. Canlı yayında düzenlenen ihalede mutabık kılınan rakak ve anlaşma sağlanan banka açıklaması da yer aldı. Efebel A.Ş. ve Zeybek A.Ş. çalışanları adına düzenlenen promosyon ihalesinde kazanan bankanın her bir çalışana 40.100 TL’lik promosyon ödemesi yapacak. Söz konusu banka ise Türkiye İş Bankası olarak açıklanmış ulunuyor.

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