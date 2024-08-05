İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

Uzun süredir işsiz vatandaşların önünü açan, işsizliğe dur dedirtecek istihdam ortamı yaratan TYP programı devam etmektedir. Devletin İŞKUR aracılığı ile sağlanan bu alımlar geçici işçi statüsünde sağlanmakta iken, özellikle de kamu hizmetlerine destek olunması hedeflenmektedir. Bu kapsamda gün gün yeni İŞKUR TYP alım ilanları açıklanmakta iken işsizler için umut olan bu alımlar ile alakalı detaylar da yakından takip edilmektedir. Bir çok TYP alıı ile alakalı gelişmeler İŞKUR resmi internet sitesinde yer almakta iken son açıklaması yapılan alım Bartın’da gerçekleşeceği ve belirli şartları taşıyan kişilerim TYP kapsamında işe başlayacakları belirtilmiştir. Bartın’da İŞKUR TYP personeli olarak 100 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan duyuruda bu alımlara nasıl başvurulacağı, Adaylarda hangi şartların arandığı ve hangi kadrolarda alım sağlanacağına dair bilgiler yer almakta.

Hangi kadrolara alım yapılacak

İŞKUR Bartın TYP alımı ile alakalı olarak detayları sıraladı. Yapılan açıklamada alımların Bartın Merkez, Kurucaşile, Amasra ve Ulus’ta istihdam edilmek üzere sağlanacağı belirtilirken, T.C. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğüne 55 kişi, Amasra Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine 18 kişi, Kurucaşile İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 7 kişi ve T.C. Ulus İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 20 personel alımı yapılacak.





Geçtiğimiz hafta başlayan başvurular ile alakalı yapılan açıklamada ise bu sürecin 6 Ağustos 2024’te sona ereceği belirtildi.

TYP alım şartları

Bartın TYP personeli olabilmek için başvuru şartları merak ediliyor. TC Vatandaşı olan, öğrenci olmayan, Emekli veya Malul Aylığı Almayan ve SGK’lı olmayan her aday İŞKUR kaydının bulunması durumunda başvuru sağlayabilecek.

Başvurular nereden yapılacak

İlgili pozisyonlara başvurmak isteyenler için üç farklı yöntem belirtilmiş bulunuyor. İŞKUR üzerinden online başvuru yapılabilecek iken ALO 170 Nolu Hat ya da İŞKUR hizmet noktaları başvurular için aracılık yapacak.

İŞKUR yapılan başvurular ile alakalı olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması gerekliliğini belirtmiş bulunuyor. Eksik ya da yanlış belge sunan adayların, değerlendirmeye alınmayacağı da başvuru şartları arasında yer alıyor.