İşsizleri maaşa bağlayan yardım! PTT'ye gidenin adına ayda 5.325 TL para yatırılacak: Başvurular açıldı

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yürütülen İşsizlik Sigortası Programı (İŞKUR) tarafından, başlatılan çalışmalar sonucunda yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler şuan yürürlüktedir. Söz konusu fon ile birlikte sizde yüksek işsizlik maaşı alabilirsiniz. Detaylar haberimizde..

Son düzenlemelerle belirlenen koşulları sağlayanlara maksimum 10 bin 731 TL işsizlik ödeneği sağlanacağı açıklandı. İşsizlik ödeneğine başvuran kişinin ilk kontrol etmesi gereken kriter prim ödediği gün sayısıdır. Ödemeler minimum 6 ay, maksimum 10 ay sürebilmektedir.

İşsizlik maaşına başvuru şartları





İşsizlik ödeneği almak isteyenlerin İŞKUR'un belirlediği belirli şartları taşıması gerekiyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

- Kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmeniz

- Hizmet akdi sona ermeden önce son 120 gün hizmet akdi sözleşmesine tabi olmak,

- İş akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün süreli işsizlik sigortası primini ödemiş olmak,

- Hizmet akdi sona erdikten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortam üzerinden başvuru yapmak.

İşsizlik Maaşı Ödeme Süreleri

Başvuru sahiplerine işsizlik maaşı ödemesi önümüzdeki ay başlayacak. Ödeme süresi kişinin ücret aldığı gün sayısına göre değişmektedir. Güncel bilgilere göre:

600 gün sigortalı olarak başvuru yapan işsizlere 180 gün süreyle işsizlik ödeneği ödeniyor.

900 gün sigortalı olarak başvuru yapan işsizlere 240 gün süreyle işsizlik ödeneği ödenir.

1080 gün sigortalı olarak başvuru yapan işsizlere 300 gün süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Asgari ücretle çalışanlara ödenen tutar 5.325,07 TL, son dört ayda 15.000 TL maaş alanlara 5.954,46 TL, son dört ayda 30.000 TL maaş alanlara 10.650,15 TL oldu.