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IST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

BBIST 100 endeksi, günü 10.899,28 puanla kapatarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 19:06
IST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazancıyla günü 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu başarı, piyasalardaki olumlu havayı ve yatırımcı güvenini bir kez daha gözler önüne serdi.

Günün Detayları: İşlem Hacmi ve Endeks Performansları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira olarak kaydedildi. Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile spor sektörü olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel ve Yerel Piyasa Etkileri

Analistler, küresel pay piyasalarındaki olumlu hava ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, yatırımcılar Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ve yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan Nvidia'nın açıklanacak finansal sonuçlarına odaklanmış durumda.

Yarın Takip Edilecek Gelişmeler

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulunda açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, yeni konut satışları, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öne çıkacak.

Teknik Analiz: Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

TCMB Faiz Kararı Beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

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