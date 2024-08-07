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İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

İstanbulkart kampanyaları gün gün artıyor. Yeni düzenlenen kampanya Ağustos kampanyası olarak dikkat çekeceğe benzerken, bu kez de İstanbul Festivali'ne özel olarak düzenlenen kampanya ile kültür-sanat etkinliklerine daha uygun fiyatlarla katılma fırsatı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:11
İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşın hayatını kolaylaştıran, otobüs kartı olmaktan daha fazlasını sunan İstanbulkart, bir çok avantajını ay ay açıklamaya devam ediyor. Akıllı ulaşım kartı olmasının yanı sıra son senelerde alışveriş kartı olarak da bir çok sektörde kullanılıyor. İstanbul'da toplu taşımanın yanı sıra İspark otoparkları, bazı marketler, halka açık tuvaletler gibi ödemelerde kullanılan İstanbulkart, gerek teknolojik avantajları gerekse de indirimleri ile tercih ediliyor. Kişisel olarak yüklenen İstanbulkart'ın kaybolması durumunda yenisi ile değiştirilme imkanı sunulurken, kart kullanıcıları düzenlenen kampanalar ile bir çok iade hak sahibi oluyor. 

İSTANBULKART AĞUSTOS KAMPANYASI

İstanbulkart kampanyaları gün gün artıyor. Yeni düzenlenen kampanya Ağustos kampanyası olarak dikkat çekeceğe benzerken,  bu kez de İstanbul Festivali'ne özel olarak düzenlenen kampanya ile kültür-sanat etkinliklerine daha uygun fiyatlarla katılma fırsatı sağlanıyor. 

İK

5 Ağustos 2024'de başlayan kampanya 18 Ağustos 2024'e kadar devam edecek iken İstanbulkart sahiplerine İstanbul Festivali biletlerinde %10 indirim uygulanacak. İstanbul Festivali’nin sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden de yapılan İstanbulksrt indirimine istinaden kullanıcı,  "istanbul10" indirim kodunu kullanarak kampanyaya dahil olabilecek. 

İSTANBUL FESTİVALİ BİLETİ SATIN ALMA

İstanbul Festivali'ne katılmak isteyenler, istanbulfestivali.com adresini ziyaret etmesi akabinde biletlere ulaşabilecekler. Bilet satın alma işlemi sırasında, katılımcıların indirim kodunu girmesi zorunluluğu mevcut iken sitedeki ödeme adımındaki "indirim kodu" bölümüne "istanbul10" kodunun yazılması ile birlikte anında yüzde 10 indirim imkanı sağlanacak. Satın alınan biletler İstanbul Festivali'nin mail ve SMS kanallarıyla kullanıcıya iletileceği belirtilmiş bulunuyor. 

Alınan biletlerle festival alanına giriş, QR kodlarının okunması ile sağlanacak. Her satın alınan bir kişi için geçerli olduğu kampanya detaylarında açıklanırken, QR kodların tek seferlik kullanıma açık olduğu da ifade edilmiş bulunuyor. Katılımcılar, festival boyunca 1, 5, veya 10 günlük kombine biletler satın alabilecek iken bu kombine biletlerin 4-8-12 Ağustos tarihlerinde kullanılamayacağı belirtilmiştir bulunuyor. Festivalin ise halka kapılarını hergün 16.00’da açıyor 

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