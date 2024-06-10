Kahvede 40 yıl hatır bırakmayacak zam! Yüzde 50 artış tiryakileri kahredecek

Özellikle yılbaşından sonra devreye giren zam uygulamalarının akabinde Temmuz ayı vergi zamları beklenirken, bu artışlara bir de üretim maliyetlerinin eklenmesi bekleniyor. Dünya geneli küresel kuraklıktan etkilenen ürünlere zam açıklamaları gün gün yapılmaya devam ederekn en son yılbaşı akabinde zamlanan kahve fiyatlarına bir zam haberi daha Vietnam'dan duyulmaya başladı. Öyle ki Mevcut kuraklığın etkisi ile üretimin azaldığı kahve de arzın azalması ve talebin yüksek olması sebebiyle maliyet zammı uygulamasının devreye gireceği açıklanmış bulunuyor.





Yılbaşından beri gelen arka arkaya zamlarla gündemden düşmek bilmeyen kahve fiyatları sıcakların etkisini hat safhada göstermesi ile birlikte tekrardan artışına devam ederken, meteorolojik veriler doğrultusunda zamların etkisini göstereceği açıklaması da bu zamların sebebi olarak ortaya çıkıyor.

Dünyanın en büyük kahve üretici ülkesi olarak bilinen Vietnam, mevcut sıcaklık ve kuraklığın artışının kahve üretimini olumsuz etkilediğini ve arzın düştüğünü ifade ediyor. Bu açıklama sonrasında uluslararası piyasalarda kahve fiyatlarında artış yaşandığı belirlenirken, bu artışa dayalı olarak senelik bazda fiyatların yüzde 50 civarında yükseldiğ ortaya çıkıyor.

Vietnem'da yaşanan kuraklık, lahve fiyatlarının artması konusunda tek sebep değil. Öte yandan Fildişi Sahilinde kahveye getirilen sınırlamada ticaret yapılması konusunun önüne engel olarak geçiyor. Bu sayede ise uzmanlar tarafından kahvenin küresel olarak yurt dışına ihraç edilmesinin de önünün belli bir bir süre kısıtlandığı belirtilmiş bulunuyor.

Şeker arzı konusunda da bir çok öngörü ve ithalat ihracat rakamları belirtilirken, yüzbinlerce ton ihracat açığının oluşacağı tahminleri sunuluyor.