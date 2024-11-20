Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında sunulan birbirinden farklı indirim avantajları mevcut. Şahane Kasım kapsamında bir çok marka dev indirimlerini açıklamış iken, bankalar ile yapılan anlaşmalar ile birlikte indirime eke olarak geri iade fırsatları sunulabiliyor. Akbank’ta müşterisine özel olarak Kasım fırsatını açıklamış bulunuyor. Akbank Axess kartı kullanıcılarına özel olarak başlattıpı kampanyasında belli şartların sağlanması durumunda geri iade yapacağını belirtti. Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya, Akbank’ın Axess ve Free kart kullanıcılarını ilgilendirirken, Yeni otomatik fatura ödeme talimatlarıyla 1.250 TL’ye kadar chip-para kazanma imkanı, fatura desteği olarak belirtilmiş bulunuyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATINA 1250 TL DESTEK

30 Kasım tarihine kadar Akbank müşterileri, yeni fatura talimatlarını vererek her birinden 250 TL chip-para kazanma fırsatına hak sahibi olacak. Katılmak için HER250 yazıp 4566’ya sms göndermek yeterli olacak. Talimat başına 250 TL ödeme yapacak olan banka, toplamda 1250 TL destek sağlayacak.

Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Akbank Müşteri İlişkileri Merkezi veya Akbank şubelerinden yeni otomatik fatura ödeme talimatı işlemi kolaylıkla yapılırken, her yeni fatura talimatı için 250 TL, toplamda 1.250 TL'ye kadar chip-para kazanma imkanı sağlanacak.

Kasım ayı Akbank kampanyaları arasında yer alan otomatik fatura talimatı kampanyası, ay sonuna kadar devam edecek iken başvuruların ve talimat verilmesi işlemlerinin 30 Kasım’a kadar tamamlanması zorunluluğu mevcut.