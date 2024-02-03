Kimliğiyle başvuranlar 35.000 TL'yi kapar! Tek şartla nakit derdine son

Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! Tek başvuruya 35 bin TL ödeme! Tüm detaylar haberimizde.

Kimliğiyle başvuranlar 35.000 TL'yi kapar! Tek şartla nakit derdine son
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Nakit sıkıntılarınızı bu kampanyayla giderebilirsiniz! 35 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

35 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Kimlik kartınızın sonu 0, 2, 4, 6, 8 ise hemen bu kampanyaya başvurun! QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank müşterilerinin nakit sıkıntılarını çözebilmeleri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. QNB Finansbank müşterilerine kısa mesajla başvuru yapabilecekleri kredi kampanyasını duyurdu. Telefonunuzdan 5035 numarasına kimlik numaranızı yazıp kredi çekebileceğini limiti öğrenebilir ve sonrasında banka şubeleri veya internet bankacılığı aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. 

35 bin tl ihtiyaç kredisi kampanyaları

35 bin TL kredide 36 aya kadar vade uygulanan krediler için 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor. Aktifbank müşterilerine 35 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunuyor. 3050 numarasına Kredi yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazıp göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. Denizbank müşterilerine özel 35 bin TL'ye varan kredi kampanyasından faydalanmak için 3280 numarasına Kredim yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazıp göndermeniz gerekiyor. Eğer onay mesajı alırsanız kimlik kartınızla banka şubesine giderek başvurunuzu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Bankaların düzenlediği uygun kredi fırsatlarıyla nakit sıkıntılarınızdan bir nebze de olsa kurtulabilirsiniz. Bankaların kredi çekme şartlarıyla ilgili bilgileri resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. 

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