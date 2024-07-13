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Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

Son aylarda kampanya feriştahı olan Akbank tarafından açıklanan bir kampanyaya dahil olan müşterinin 4000 TL’ye varan iade fırsatından faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:22
Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

Bankaların yaz kampanyaları ile alakalı açıklamaları yakından takip ediliyor. Banaklar tarafından müşteri memnuniyetinin sağlanması ya da müşteri portföyünün arttırılması adına bir çok kampanya düzenleniyor. Düzenlenen kampanyalarda ise karşılıksız olarak sunulan ek ödemeler takip edilirken, alışverişleri bedavaya getirecek olan fırsatlarda dikkat çekiyor. Son aylarda kampanya feriştahı olan Akbank tarafından açıklanan bir kampanyaya dahil olan müşterinin 4000 TL’ye varan iade fırsatından faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor. Haziran ayının başında başlayan ancak çoğu müşterinin henüz haberi olmayan kampanya ile alakalı olarak Akbank yağtığı açıklamasında TeknoSA ile iş birliği yapıldığını ve yapılan her alışverişe geri iade sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

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AKBANK TEKNOSA İŞBİRLİĞİ

Akbank ve TeknoSA işbirliği ile başlatılan kampanya kapsamında 31 Temmuz’a kadar Mobil uygulama üzerinden katılım sağlayan müşteriye bir çok cazip fırsat sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. "1008TEKNOSA4" davet kodunu kullanarak ilk kez Akbanklı olan müşterilerin faydalanacağı kampanyada 4 bin liraya kadar nakit iade fırsatı sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

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Banka ‘Teknosa'dan yaptığınız alışverişlerde 5.000 TL ve üzeri harcamalarda 500 TL, 10.000 TL ve üzeri harcamalarda 1.000 TL, 25.000 TL ve üzeri harcamalarda ise tam 4.000 TL nakit iade kazanabilirsiniz.’ açıklamasına ek olarak, söz konusu kampanyanın ay sonu itibari ile sonlacağı konusunda da uyarıda bulundu. Kampanyadan yararlanarak cebine ekstra ödeme koymak isteyen müşterinin acele etmesi gerekiyor.

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