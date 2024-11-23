Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş Süreci

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararları, yalnızca mevduat hesaplarını değil, aynı zamanda kredi ve kredi kartı faiz oranlarını da etkilemektedir. Uzun süredir sıkı para politikaları nedeniyle yükselen kredi faizleri, artık yerini düşüş eğilimine bırakmaya başladı.

Ev Almak İsteyenler İçin Yeni Fırsatlar

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için konut kredisi faiz oranları artık daha ulaşılabilir düzeyde. Geçtiğimiz yıl yüksek faiz oranları, ev almak isteyenler üzerinde maddi bir baskı oluşturmuştu. Ancak bazı bankaların yaptığı indirimler, özellikle genç çiftler ve ilk defa ev alacak olanlar için durumu olumluya çeviriyor.

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Günümüzdeki faiz oranlarının düşmesi, vatandaşların konut alımını kolaylaştırırken, aşağıdaki güncel faiz oranları ve 1 milyon TL kredi çekenlerin ödeyeceği aylık taksitler takip edilebilir:

Akbank: Yüzde 2,89 faiz oranı; aylık taksit: 29.878,54 TL; toplam ödeme: 3.605.044 TL.

Yüzde 2,89 faiz oranı; aylık taksit: 29.878,54 TL; toplam ödeme: 3.605.044 TL. QNB Finans: Yüzde 2,84 faiz oranı; aylık taksit: 29.421,45 TL; toplam ödeme: 3.547.701 TL.

Yüzde 2,84 faiz oranı; aylık taksit: 29.421,45 TL; toplam ödeme: 3.547.701 TL. Vakıf Katılım: Yüzde 2,99 kâr payı oranı; aylık taksit: 30.797,66 TL; toplam ödeme: 3.710.619 TL.

Diğer Bankalardan Faiz Oranları

Albaraka: Yüzde 3,00 kâr payı oranı; aylık taksit: 30.889,92 TL; toplam ödeme: 3.724.550 TL.

Yüzde 3,00 kâr payı oranı; aylık taksit: 30.889,92 TL; toplam ödeme: 3.724.550 TL. Kuveyt Türk: Yüzde 3,09 kâr payı oranı; aylık taksit: 31.722,98 TL; toplam ödeme: 3.822.348 TL.

Yüzde 3,09 kâr payı oranı; aylık taksit: 31.722,98 TL; toplam ödeme: 3.822.348 TL. İş Bankası: Yüzde 3,15 faiz oranı; aylık taksit: 32.280,98 TL; toplam ödeme: 3.894.277 TL.

Kısacası, konut kredisi faizlerindeki bu düşüş, ev sahibi olma hayalinde önemli bir adım atılmasına olanak sağlıyor.