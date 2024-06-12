Bist 100
10.081,49 0%
DOLAR
32,31 -0,02%
EURO
35,03 0,68%
ALTIN
2.406,83 0,49%

Konut kredisi vadesinde devrim! 15 yıl vadede adeta kira ödeyerek ev sahibi olun

Garanti Bankası da uzun zamandır ödemesini yaptığı konut kredileri ile alakalı Haziran kampanyasını açıklarken, özellikle de 600.000 TL’de faizlerin düştüğünü ve vadenin uzadığını belirtmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:23
Konut kredisi vadesinde devrim! 15 yıl vadede adeta kira ödeyerek ev sahibi olun

Ev sahibi olmak konusunun neredeyse hayal olduğu şu günlerde alınan faiz artış kararlarına istinaden bankalar tarafından dev kampanyalar duyurulmaya devam ediyor. Söz konusu kampanyalar, hizmet satabilmek adına uzun vadede ya da düşğk faiz imkanı ile sağlanabiliyor. Garanti Bankası da uzun zamandır ödemesini yaptığı konut kredileri ile alakalı Haziran kampanyasını açıklarken, özellikle de 600.000 TL’de faizlerin düştüğünü ve vadenin uzadığını belirtmiş bulunuyor.

Garanti BBVA, 15 yıl vadeli 600.000 TL'ye varan konut kredisiyle cazip bir kampanya başlattı. Başlayan kampanyada ev sahibi olmak hayali uzun vade ile daha da kolaylaşıyor.

tll

%3,60 Faiz Oranı ile 180 Ay Vade

Kampanya kapsamında sunulan konut kredisi, 15 yıl vade ile geri ödeme imkanı sağlarken faiz oranları da diğer bankalara istinaden düşük seyrediyor. 180 ay (15 yıl) vadeye sahip ve %3,60 faiz oranıyla cazip bir fırsat olarak açıklanan konut kredisi kampanyasında 600.000 TL için hesaplamalar da yapılmış bulunuyor.

Garanti Bankası resmi web adresinde yer alan hesaplama aracında başvuru yapılmadan önce tutar şeffaflığı sağlanırken, kredi kullanmak isteyen müşteri tüm detaylara anında ulaşabiliyor. Yapılan hesaplamada 600.000 TL konut kredisi kullanan birey aylık 21.637,19 TL ödüyor. Toplam geri ödeme tutarı 3.894.718,57 TL'ye ulaşıyor. Hesap sayfasında tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve taşınmaz rehin ücreti gibi masraflar da net bir şekilde belirtiliyor.

tll

Banka tarafından başlatılan uzun vadeli konut kredisi kampanyasında bahsi geçen faiz oranının bireye göre değişkenlik gösterebileceği bilgisi verildi. Bireyin kredi puanına göre ya da aylık gelirine göre ödemeler düzenlenebiliyor. Garanti BBVA tarafından başlatılan bu kampanya sayesinde ev sahibi olmanın yolu kolaylaşıyor. Uygun faiz oranları, uzun vade seçeneği ve esnek ödeme planı bütçeleri zorlamadan ev sahibi yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca emekliye bayram şekeri! Bir maaş ikramiye onayı az önce çıktı

PTT 100.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor! Emekliye kaçırılmaz fırsat duyuruldu

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Gram altında ibre tersine döndü! Düşüş sonrası 4000 bin TL'ye ok gibi fırlayacak

Ziraat Bankası az önce SMS gönderdi! Kefilsiz belgesiz 200.000 TL nakit destek kapağı açılıd

Cebinde bankamatik kartı olanlar başvurabilir! 100.000 TL nakit koşulsuz şartsız verilecek

Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

Milyonlarca emekliye bayram şekeri! Bir maaş ikramiye onayı az önce çıktı

Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla şoför alımı başvuruları açıldı

Akaryakıtı Temmuz'da bekleyen zam bugün işleyecek! Tekerlekleri ağırlaştıracak zam geliyor

Konut kredisi vadesinde devrim! 15 yıl vadede adeta kira ödeyerek ev sahibi olun

PTT 100.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor! Emekliye kaçırılmaz fırsat duyuruldu

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak