Konut kredisi vadesinde devrim! 15 yıl vadede adeta kira ödeyerek ev sahibi olun

Ev sahibi olmak konusunun neredeyse hayal olduğu şu günlerde alınan faiz artış kararlarına istinaden bankalar tarafından dev kampanyalar duyurulmaya devam ediyor. Söz konusu kampanyalar, hizmet satabilmek adına uzun vadede ya da düşğk faiz imkanı ile sağlanabiliyor. Garanti Bankası da uzun zamandır ödemesini yaptığı konut kredileri ile alakalı Haziran kampanyasını açıklarken, özellikle de 600.000 TL’de faizlerin düştüğünü ve vadenin uzadığını belirtmiş bulunuyor.

Garanti BBVA, 15 yıl vadeli 600.000 TL'ye varan konut kredisiyle cazip bir kampanya başlattı. Başlayan kampanyada ev sahibi olmak hayali uzun vade ile daha da kolaylaşıyor.





%3,60 Faiz Oranı ile 180 Ay Vade

Kampanya kapsamında sunulan konut kredisi, 15 yıl vade ile geri ödeme imkanı sağlarken faiz oranları da diğer bankalara istinaden düşük seyrediyor. 180 ay (15 yıl) vadeye sahip ve %3,60 faiz oranıyla cazip bir fırsat olarak açıklanan konut kredisi kampanyasında 600.000 TL için hesaplamalar da yapılmış bulunuyor.

Garanti Bankası resmi web adresinde yer alan hesaplama aracında başvuru yapılmadan önce tutar şeffaflığı sağlanırken, kredi kullanmak isteyen müşteri tüm detaylara anında ulaşabiliyor. Yapılan hesaplamada 600.000 TL konut kredisi kullanan birey aylık 21.637,19 TL ödüyor. Toplam geri ödeme tutarı 3.894.718,57 TL'ye ulaşıyor. Hesap sayfasında tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve taşınmaz rehin ücreti gibi masraflar da net bir şekilde belirtiliyor.





Banka tarafından başlatılan uzun vadeli konut kredisi kampanyasında bahsi geçen faiz oranının bireye göre değişkenlik gösterebileceği bilgisi verildi. Bireyin kredi puanına göre ya da aylık gelirine göre ödemeler düzenlenebiliyor. Garanti BBVA tarafından başlatılan bu kampanya sayesinde ev sahibi olmanın yolu kolaylaşıyor. Uygun faiz oranları, uzun vade seçeneği ve esnek ödeme planı bütçeleri zorlamadan ev sahibi yapıyor.