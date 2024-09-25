Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz seneden bu yana alınan faiz artırım kararları kredi ve mevduat oranlarını yakından ilgilendiriyor. Öyle ki kredi kullanacak olan kişilere geri ödemesi büyük bir yük olarak geri dönüyor. Ortalama yüzde 5 olarak seyreden ihtiyaç kredisi faizine e olarak konut kredilerinde de durum yüzde 3 ortalamada kaydediliyor. Hal bu iken bankalardan uzak duran vatandaşa yeni kapılar açılacak gibi duruyor. BDDK tarafından kredi kullanımı ile alakalı geçtiğimiz aylarda bir dizi kural devreye alınırken, yeni alınan karar doğrultusunda kredi kullanımı daha da kolaylaşacağa benziyor. İşte BDDK tarafından devreye alınan ve kredi faizlerini düşürecek uygulama...

BDDK'DAN KREDİ FAİZİNİ DÜŞÜRECEK KARAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve konut kredileri konusunda önemli bir adım atarak, bu kredi türleri için uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırırken, bu durumun kredi faizlerine düşüş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

KREDİDE RİSK AĞIRLIKLARI KALDIRILDI

Artan kredi faizlerine dur demek isteyen BDDK tarafından alınan kararda risk ağırlıklarının devre dışı bırakılacağı belirtildi. Konu ile alakalı olarak uzmanların yorumları, kredi kullanacak kişilerce yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre, bu durum bankaların kredi maliyetlerini düşüreceği için kredi faizlerinde de indirime gidilmesi bekleniyor.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Özellikle de son sene kat be kat artan kredi faizlerinin düşürülmesi adına atılan en büyük adım oldıuğunu belirten Ekonomist Muhammet Bayram, faizlerde gerileme yaşanabileceğini vurguladı. Ekonomist Muhammet Bayram, “Yeni düzenleme ile birlikte bankaların maliyetleri düşecektir. Dolayısıyla, kredi faizlerinde bir düşüş bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Son dönemde bu artışlardan konut kredisi kullanacaklar da olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Öte yandan artan konut fiyatları ev almayı hayal haline getirirken, bununla birlikte, konut kredilerinde bazı bankaların sunduğu kampanyalarla birlikte faiz oranlarının %2.79 seviyelerine kadar gerilediği gözlemleniyor.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK

Piyasa uzmanları, iç talebin yeniden dengelenmesiyle konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanacağını öngörüyor. Ancak bu düşüşün kademeli olarak gerçekleşeceği de ön görülüyor

2025'TE FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu devam ediyor. Alınan kararlardan mütevellit kısa sürede kredi faizlerinin düşeceği beklenmezken, kademeli olarak düşüşten vatandaşın faydalanabileceği belirtilmiş bulunuyor. Uzmanlar tarafından gelecek yılın ilk çeyreğinde küçük de olsa bir gerileme yaşanabileceği belirtiliyor.



