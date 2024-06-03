Kredi çekenler müjde! Erken kapatanlar o ücreti ödemeyecek

Yargıtay tarafından kredi borçlarını borç vaktinden önce kapatan birey alakalı açıklanan karar dikkat çekti. Kredi kullanımı esnasında ilk başts alınmayan istihbarat ücretinin daha sonrasında da alınmayacağı kararı verildi. Tüketicinin morunmasına yönelik olarak atılan bu adımda kredinin erken kanmasına istinaden istihbarat ücreti alınamayacak. Tüketicinin kredi kullanımı sırasında ve sürecinde karşılaştıkları maddi zorlukları en düşüğe indrigenmesi adına sağlanırken, mağduriyet durumlarının da yaşanmaması hedeflenmiştir.

Yargıtay tarafından kısa ve net olarak açıklanan bildirgede istihbarat ücreti alınmasının mümkün olmadığının altı çizilmiştir. Bu sayede ise müşterinin daha şeffaf bir uygulama ile karşılaşması hedeflenmekte. Alınan karar tüketici haklarının korunmasına istinaden sağlanmaktadır.





Alınan kararda vurgulanan bu ödemenin mümkün olmayacağı detayı, tüketicinin maddiyatının rahatlamasına ve cebinden daha fazla ödeme çıkmamasına olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda tüketicinin maddi olarak istikrarının sağlanması ve bankalara olan güvenin artmasını sağlayacak.





Tüketicinin maddi anlamda kendi planını daha kolay uygulamaya sokması adına adaletli finanse edilmesi büyük önem arz ederken, alınan bu karar, tüketicinin yukarıda geçen tüm haklarını korumayı hedeflemektedir. Öte yandan bankacılık sektöründe de şeffaflığı ön plana çıkartacak olan bu gelişme ile toplumun genel refahı ve huzurunun da artacağı tahmin edlmektedir.