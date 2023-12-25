Kredi kartı faiz oranları yeşillendi! Bu kadarını kimse beklemiyordu: TCMB son kurşunu attı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişikliğe dair yeni güncellemeler yapıldı.

Kredi kartı faiz oranları yeşillendi! Bu kadarını kimse beklemiyordu: TCMB son kurşunu attı!
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TCMB'den yapılan yazılı açıklamalarda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının bulunduğu seviyelerinin üzerine yükseliş göstermemesine yönelik olarak referans orana üst sınır getirildi.

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KREDİ KARTINDA FAİZ ORANLARI

Referans oranlarının 3,11 üst sınırı olarak belirtilirken bu seviyenin altındaki oranlar için hesaplamalar üzerinde değişiklik yapılmayacağı belirtildi. Kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında en son ilan edilirken oranlar üzerinde yükseliş olmayacağı bilgisi verildi. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen yöntemler üzerinden hesaplamalar yapıldı. Referans oran, 32-45 gün vadeli TL mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinde yüzde 10 fazlasının düşmesiyle dikkate alınmasıyla hesaplama yapıldı. 

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