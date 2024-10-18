Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Geçtiğimiz haftadan bu yana her vatandaşı adeta teyakkuza geçiren yeni bir vergi açıklamasında geri vites atıldı. Geçtiğimiz hafta Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamada kredi kartı limiti 100.000 TL üzeri olanlardan 750 TL savunma sanayisi vergisi kesileceği açıklanmıştı. Tasarı halindeyken açıklanan bu bilgi sonrasında, bankalarda limit düşürme trafiği oluşurken, konu ile alakalı geçtiğimiz gün, askıya alındığı belirtildi. Ancak sabah saatlerinde yapılan açıklamada kredi kartı vergisinin tamamen kaldırıldığı ifade edildi. Daha önce 100 bin TL limitli kredi kartlarından 750 TL kesilmesi önerisi geri çekilmişken, bu kez milletvekilleri 1 milyon TL limitli kartlara odaklandı.





SAVUNMA SANAYİSİNE YENİ DESTEKLER





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı toplantıda, 2025'e ertelenen 'savunma payı' konusunun masaya yatırılması akabinde yeni öneriler ortaya çıktı. Limiti 100.000 olanlarsan vergi alınmaması gerekliliği savunulurken, 1 milyon TL ve üzeri limitli kartlardan 10.000 TL vergi alınması talepleri sunuldu. Böylece daha yüksek limitli kart sahiplerinin daha büyük katkı sağlaması önerildi.





VERGİ ADALETSİZLİĞİ SAVUNMASI





Türkiye genelinde vatandaşların gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde oluşan fiyat artışlarından rahatsız olduğunun belirtildiği konuşmada enflasyon rakamlarının iyileşmesine rağmen marketlerde fiyatların düşmemesinin atandaşın cebini zorlamaya devam ettiği belirtildi.