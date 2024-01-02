Kredi ödeme performansınıza göre faiz oranları 3'ten düşecek! Banka borç kapatma kredisi veriyor

Bankalar yeni yıl kampanyalarını açıklamaya başladı. İng Bank özellikle de kredi kampanyası ile dikkat çekiyor

Kredi ödeme performansınıza göre faiz oranları 3'ten düşecek! Banka borç kapatma kredisi veriyor
Yayın Tarihi:

2024 yılına girdiğimiz şu günlerde bankalar yeni kampanyalarını açıklamaya başlamış bulunuyor. Bankalar ya yeni müşteri kazanmak ya da mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında düşük faiz ve uzun vade imkanı ile birlikte yüksek tutar kredi imkanı da sağlayabiliyor. Hayat koşulları vatandaşın borçlarını ödemesi konusunda zorluk çıkartabiliyor. Hal bu iken vatandaş bankaların sunduğu kampanyaları yakında takip ediyor. Bankalarda sundukları kredi kampanyalarında cazip fırsat avantajlarını barındırıyor.

TL

YENİ YILA YENİ KREDİ

Yeni aya girmemiz ve özellikle de Yılın ilk ayı olması sebebiyle bankalar tarafından ilk kredi kampanyaları duyurulmuş bulunuyor. Bu kapsamda ING Bank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kapsamında düşük faiz imkanı sağlanabiliyor. ING Bank borçlar arasında sıkışan müşterisine özel avantajlı faiz oranları ile başlattığı kampanya detaylarını resmi internet sitesinde açıkladı. Bu kapsamda bütün kredi borçlarını İNG'ye taşıyan müşteri %2,99'den başlayan faiz oranları ile istediği miktarda ödeme alabiliyor.

TLK

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

36 aya kadar vade imkanı sunan kredi kampanyasında aylık akdi faiz oranının %2,99'dan başladığı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan müşterinin ödeme performansına göre kredi faiz oranlarının şekillenebileceği bilgisi de mevcut. ING Bank borç transferi kredisi kampanyasında 3 ay erteleme imkanı da sunarken 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile birlikte 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturuluyor.

Yeni başlayan kampanya 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek. %2,99'dan başlayan faiz oranları KKB skoru 1850 ve üzeri olan müşterilere sunulabiliyor. 3.000 ve 50.000 TL arası tutarlar için 36 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.

Öne Çıkanlar
3 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: Bugün Burçları Neler Bekliyor? 3 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: Bugün Burçları Neler Bekliyor?
2024'te İkizler burcunu neler bekliyor? Değişime hazır mısın? 2024'te İkizler burcunu neler bekliyor? Değişime hazır mısın?
2024 Yengeç burcunu neler bekliyor? Geleceğe odaklanma zamanı! 2024 Yengeç burcunu neler bekliyor? Geleceğe odaklanma zamanı!
Çok Okunanlar
2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor 2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor Gram altını olanlar dört gözle o tarihi bekleyecek! İslam Memiş yılın son tüyosunu verdi Gram altını olanlar dört gözle o tarihi bekleyecek! İslam Memiş yılın son tüyosunu verdi Garanti Bankası kredi musluğunu açtı! Acil nakit ihtiyacına 25.000 TL'lik anında destek verecek! Garanti Bankası kredi musluğunu açtı! Acil nakit ihtiyacına 25.000 TL'lik anında destek verecek! Sonunda Türkiye yoluna çıktı! Fiyatıysa sadece 500 bin TL! Sonunda Türkiye yoluna çıktı! Fiyatıysa sadece 500 bin TL! Denizbank yeni yılda rekor zammı duyurdu! Her bireye günlük 300 TL ödenecek Denizbank yeni yılda rekor zammı duyurdu! Her bireye günlük 300 TL ödenecek Bim’de cuma gününden itibaren ne alırsanız 29, 59, 99 ve 149 TL! Bim 5 - 11 Ocak katalogu Bim’de cuma gününden itibaren ne alırsanız 29, 59, 99 ve 149 TL! Bim 5 - 11 Ocak katalogu