Kredi ödeme performansınıza göre faiz oranları 3'ten düşecek! Banka borç kapatma kredisi veriyor

2024 yılına girdiğimiz şu günlerde bankalar yeni kampanyalarını açıklamaya başlamış bulunuyor. Bankalar ya yeni müşteri kazanmak ya da mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında düşük faiz ve uzun vade imkanı ile birlikte yüksek tutar kredi imkanı da sağlayabiliyor. Hayat koşulları vatandaşın borçlarını ödemesi konusunda zorluk çıkartabiliyor. Hal bu iken vatandaş bankaların sunduğu kampanyaları yakında takip ediyor. Bankalarda sundukları kredi kampanyalarında cazip fırsat avantajlarını barındırıyor.





YENİ YILA YENİ KREDİ

Yeni aya girmemiz ve özellikle de Yılın ilk ayı olması sebebiyle bankalar tarafından ilk kredi kampanyaları duyurulmuş bulunuyor. Bu kapsamda ING Bank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kapsamında düşük faiz imkanı sağlanabiliyor. ING Bank borçlar arasında sıkışan müşterisine özel avantajlı faiz oranları ile başlattığı kampanya detaylarını resmi internet sitesinde açıkladı. Bu kapsamda bütün kredi borçlarını İNG'ye taşıyan müşteri %2,99'den başlayan faiz oranları ile istediği miktarda ödeme alabiliyor.





ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

36 aya kadar vade imkanı sunan kredi kampanyasında aylık akdi faiz oranının %2,99'dan başladığı belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan müşterinin ödeme performansına göre kredi faiz oranlarının şekillenebileceği bilgisi de mevcut. ING Bank borç transferi kredisi kampanyasında 3 ay erteleme imkanı da sunarken 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile birlikte 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturuluyor.

Yeni başlayan kampanya 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek. %2,99'dan başlayan faiz oranları KKB skoru 1850 ve üzeri olan müşterilere sunulabiliyor. 3.000 ve 50.000 TL arası tutarlar için 36 aya kadar vade imkanı sağlanıyor.