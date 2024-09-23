Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Ev sahibi olmak isteyenler için artan konut fiyatları önünde büyük engel olmaya devam ediyor. Öte yandan konut kredisi faizlerinin de artışının devam ettiği şu günlerde, düzenlenen kampanyalar hayallere umut olmayı sağlayabiliyor. Hükümet tarafından alınan bazı kararlarda faizlerin düşürülmesi hedeflenirken, düşen faizlerin, talebi arttıracağı için de konut fiyatlarının yükselebileceği tahminleri sunuluyor. Konut kredisi faizlerini düşürecek ilk adımı atan banka kamu bankası devi Ziraat Bankası olarak açıklanırken, düşük faiz sayesinde geri ödemelerde kolaylaşabiliyor. Peki Ziraat Bankası konut kredisi faizleri kaç? İşte detaylar....

Zİraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını son zamanların en düşük seviyesi olan %2.79'a çekerek, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere büyük bir fırsat sunarken, hem 60 hem de 120 ay vadeli yeni oranları ile müşterilerinin hayallerini gerçeğe kavuşturacağa benziyor. Son dönemde artan faizler kredi talebini düşürmesi sebebiyle alınan bu karar ile birlikte, diğer bankaların nasıl bir hareket sergileyeceği ve rekabete nasıl dahil olacağı merak ediliyor.

1 Milyon TL Krediyle Aylık Ödeme Sadece 28.966 TL

Konut kredisi faizleri yükselişine devam ederken, Ziraat Bankası'nın sunduğu kampanya kapsamında, 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi, 120 ay vadede aylık sadece 28.966 TL gibi düşük bir tutarla ödeme yapacak. Diğer bankalarda aylık 40.000 TL’ye kadar ulaşabilen bu tutar, yeni oranlar kapsamında daha da düşük seyredebileceği konusunda uzmanların açıklamaları devam ediyor.

Konut Kredisi Geri Ödemesi

Konut kredisi faizleri ile alakalı gelişmeler akabinde Bankadan kredi kullanmak isteyen vatandaş, altı üstü hesaplamalarını da araştırmaya devam ediyor. 120 ay vadenin yanı sıra 60 ay vadeli kredilerde ise %2.89 faiz oranı uygulanıyor ve 1 milyon TL kredi için aylık ödeme 35.285 TL olarak belirleniyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası'nın bu avantajlı kampanyasından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Banka, konut kredisi başvurusunda bulunan kişilerin Bankkart, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), BES, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Konut Sigortası, Kasko ve Eşya Sigortası gibi bankacılık ürünlerinden en az dördüne sahip olması gerekliliği belirtilirken, kampanyaya katılmak isteyenlerin talimat ürünlerine de başvurmaları gerekiyor.

İlk Kez Ev Alacaklara Ayrıcalık

Ziraat Bankası konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen kişiler için ilk kez ev alma şartı da mevcut. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) belirlediği sınırlamalara göre, ikinci evini almak isteyenler yalnızca söz konusu evin değerinin %22,5'i kadar kredi imkanı sağlanabiliyor.