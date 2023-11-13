Kripto para sahalara geri döndü! Bitcoin'de bomba yükseliş: O altcoinleri de etkiledi

Bitcoin'in fiyatı, son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Profesyonel yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artmasıyla, kripto para birimi yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 37 bin dolara yaklaştı. Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 3,20 artarak 1 trilyon 380 milyar doları aştı.

Bu yükselişin ardında, finans sektörünün önde gelen oyuncularının kripto para birimlerine yönelik ilgilerini artırmak istedikleri spekülasyonları etkili oldu. Bitcoin, bu etkiyle birlikte önemli bir artış kaydederek, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İşte detaylar...





BİTCOİN FİYATI ARTIŞ GÖSTERDİ

Kripto para piyasasının değerindeki bu artış, Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto paraların da değer kazanmasına katkı sağladı. Bu durum, genel olarak kripto para piyasasının canlılığını gösteriyor ve yatırımcıların dijital varlıklara olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin'in fiyatındaki bu yükseliş, kripto para dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve analistler arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi. Ancak, piyasa koşullarındaki hızlı değişimler ve spekülasyonlar nedeniyle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri önemlidir.





Bitcoin, TSİ 13.30 itibarıyla 36 bin 843 dolardan işlem görüyor. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolara ulaşan Bitcoin, o tarihten bu yana yüzde 47'lik bir değer kaybına uğradı. Profesyonel analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini onaylama spekülasyonları, kripto sektörüne olan talebi artırmış durumda.

Analistler, Bitcoin spot ETF'sinin kullanıma sunulmasının, dijital para biriminin daha geniş bir dağıtım ve kabul sürecine geçişte önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvuruda bulunmuştu.

Ayrıca, analistler, son jeopolitik gerilimlerin, fiziksel altın ve dijital altın olarak görülen bitcoin gibi kıt varlıklara olan talebi artırdığına dikkat çekti. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışında dijital varlıklara yönelmelerine neden olabilir.

Diğer yandan, piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum da son 24 saat içinde yüzde 1,59'dan fazla değer kazanarak 1913 dolara ulaştı. Ethereum'un değer kazanması, genel olarak kripto para piyasasının canlılığını gösteriyor ve bu dijital varlığa olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının dinamikleri üzerinde etkili olan faktörlerin sürekli değiştiğini ve yatırımcıların bu değişimleri dikkatle takip etmelerinin önemli olduğunu gösteriyor.