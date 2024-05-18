Kurban Bayramı desteği açıklandı! Tek başvuruya 1200 TL ödeniyor

Kurban Bayramına sayılı bir vakit kaldı. Kurbanlık fiyatları ve diğer ürün zamlarından mütevellit kurbanlık alımı konusunda çekinceli davranan vatandaşa yönelik bir çok destek kampanyası açıklanmaya başlandı. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında müşterisine kurbanlık alışverişi World kart kullanıcıları, belirli şartlar altında, kurban alışverişlerinde 1.200 TL’ye varan ekstre indiriminden yararlanabilecekleri konusunda ve bayram alışverişi konusunda destek sağlanacağı belirtildi. Söz konusu kampanyada CarrefourSA'da yapılacak olan alışverişlerde 1200 TL'ye varan indirim sağlanacak.





YAPI KREDİ BAYRAM KAMPANYASI

Söz konusu indirim CarrefourSA’dan yapılan kurban alışverişlerinde geçerli olacağı belirtilirken, 16 Mayıs'ta başlayan kampanya 15.06.2024'te sona erecek. 1000 TL'ye ek olarak Chippin ile yapılan işlemlerde ek 200 TL ekstre indirimi sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Mağazada yapılacak alışverişlerde 6 taksit imkanından da faydalanacağı belirtilirken, Sadece kurban kolisi alışverişlerinde geçerli olacağı belirtİlmiş bulunuyor. Koli dışında başka bir ürün içeren alışverişlerin kampanya kapsamı dışında kaldığı belirtilirken, bayrama özel alışveriş imkanı sağlandığı açıklanmış bulunuyor.





Her müşterinin bir kere faydalanabileceği kampanyada Chippin işlemleri dahil, toplamda 1.200 TL indirim kazanılacağı açıklanırken, CarrefourSA Online Market üzerinden tanımlanacak alışverişlerde kampanyanın geçerli olmayacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kampanyaya dahil olmadan önce katılım şartı mevcut. World Mobil uygulamasını indirip, “Hemen Katıl” butonuna basarak katılım sağlanabilmekte iken internet bankacılığı aracılığı ile de başvurular tamamlanabiliyor.