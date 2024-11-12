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Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını beklerken, artı olarak haklarında nasıl bir artış yaşanacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:13
Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını beklerken, artı olarak haklarında nasıl bir artış yaşanacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. milyonlarca çalışanın gündelik yaşamını etkileyen asgari ücret zammının yanı sıra yemek ücretlerinde de önemli bir artış yaşanması beklenirken, yetkililerden yemek ücretleri talepleri de sunuluyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tarafından yapılan değerlendirmede, yemek ücretlerinin asgari ücret zammı oranında artış yaşaması gerekliliği savunuldu. yemek ücretlerinin enflasyon hedefleri doğrultusunda belirlenmesi adına da çalışmaların başlayacağı iddia edilirken, çalışanların refahı için ek öneriler için de çalışmaların devam edeceği vurgulandı.  

YEMEK ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR OLACAK? 

2025 yılı itibarıyla günlük yemek ücreti istisnasının yüzde 44 oranında artışla 240 TL’ye çıkarılması hedeflenirken, bu oranın Yeniden Değerleme Oranına göre şekillenmesi bekleniyor. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, günlük yemek bedeli istisna tutarının 300 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini savundu. Gerek çalışan için alım gücünü arttıracak olan bu tutarın, yeme içme sektörünün de canlanmasına mahal vereceği tahmin ediliyor.  

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

YEMEK ÜCRETLERİ SADECE YEMEKTE KULLANILMALI 

Ancak, yemek yardımlarının yeme-içme sektöründe kullanılması gerekliliğini savunan isim, başka sektörlerde kullanılması neticesinde, bazı işletmelerin müşteri kaybı yaşadığını ve artan maliyetler dolayısıyla fiyat artışlarına gitmek zorunda kaldığını ifade etti.  

YEMEK SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRACAK ZAM GELECEK Mİ? 

Yeme-içme sektörünün emek yoğun bir alan olduğunu sözlerine ekleyen Bingöl, er yeni 20 düzenli müşterinin bir yeni çalışanın istihdamını sağladığını ifade etti. Yemek sektörünün özellikle gençler için önemli bir iş kapısı olduğuna da işaret eden isim, "Ekonomik koşullar dikkate alınarak 2025 yılında yemek bedeli istisnasının günlük en az 300 TL’ye çıkarılması ve çalışanlara nakit olarak verilen yemek yardımlarının yasal düzenlemelerle sektör içerisine kazandırılması önerisiyle sektöre can verebiliriz. Bu şekilde elde edilecek ek siparişlerle, yeme-içme sektöründe 10 binlerce gence istihdam sağlayabiliriz" dedi. 

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