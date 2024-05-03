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Maaşa ek alınan sosyal desteklere yüzde yüz zam! Sabah saat 09.00'da açıklama yapıldı

lke genelinde yapılan toplu iş görüşmeleri söz konusu belediye ve bağlı bulunulan sendika arasında gerçekleşmekteyken, konu ile alakalı olarak kamuoyuna da bilgilendirme sunumu yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:00
Maaşa ek alınan sosyal desteklere yüzde yüz zam! Sabah saat 09.00'da açıklama yapıldı

Seçim öncesinde hız kazanan belediye personeline zam toplantıları ile alakalı olarak son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret, Memur ve emekli maaş zammı açıklanması akabinde tüm özel  sektör ve kurum çalınalarına bu zam en düşük oran şekillenmişti. Özel sektör de asgari ücret zammı oranında zam yaparken, belediye  ve istiraki olan çalışanlarına yüzde yüzü aşan zamlar seçim öncesinde onay almışlığı bulunmaktadır. Ülke genelinde yapılan toplu iş görüşmeleri söz konusu belediye ve bağlı bulunulan sendika arasında  gerçekleşmekteyken, konu ile alakalı olarak kamuoyuna da bilgilendirme sunumu yapılmaya devam ediyor. 

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA SOSYAL DESTEK ZAMMI

Asgari ücrete ise Ocak ayında yapıaln 2024'ün son zammı olarak şekillenirken, bu zammın Ocak 2025 maaşları için geçerli olacağı belirtildi. Asgari ücret zammı için tespit komisyonun verdiğ şkararın geçerli olduğu uygulama 2025 yılı tamamını içerecek. Bu gelişmelerin yanı sıra toplu iş görüşmeleri ile alakalı olarak da gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan gelişmeler düzenlene  toplu iş görümeleri ve eK protokoller ile imzalanıp, kamuoyu bilgilendirilmesi sunuluyor. 

ZAM

SOSYAL DENGE ZAMMI AÇIKLANDI

Mart ayının bitmesi ile durağan hala gelen belediye zamları konusunda son dakika iyiletirme kararına imzalar atıldığı belirtildi. Mayıs ayında geçerli olmak üzere sosyal haklara yüzde 100 zam açıklaması yapıldı. Söz konusu belediye Kırıkkale Belediye olarak açılanırken, zam görüşmeleri ile alakalı olarak Ahmet Önal, sosyal medya üzerinde bilgilendirme paylaşımında bulundu. Söz konusu belediyede çalışan memurların sosyal haklarına yüzde 100 iyileştirme getirildiğini belirten başkan, sosyal denge tazminatının yüzde 100 ödeneceğine karar verildiğini belirtti. BEM-Bir-Sen belediye sendikası ile düzenlenen toplantı arasında belediye ve sendikalar arasında imzaların atıldığı açıklandı.Söz konusu belediyenini sosyal denge tazminatını yüzde yüze yükseltmesi bir çok belediyeye öncülük edebileceğini ortaya çıkarıyor. Gün gün kamuoyuna sunulan bir çok zam uygulaması mevcut. 

Zaman zaman duyurulan belediye zam haberlerinin yanında oromosyon ihaleleri ile aöakaı gelişmeler yaşanıyor. Öncülük edebilmesi adına gerek zamlar, gerekse de promosyonlar yakından takip ediirken, Toplu İş Görüşmesi, ihale ya da ek protokol olarak düznelenen toplantılarla alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ederken atılan imzalar sonrasında kamuoyu bilgilendirilmesi sunuluyor. 

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