Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

Türkiye'de emeklilik dönemi, birçok birey için özellikle de son zamanlarda zorlu bir süreç haline gelebilmektedir. Açlık sınırının altında olan emekli maaşlarıyla yaşamlarını idame ettirmeye çalışan emekliler, beklenmedik masraflarla karşılaştıklarında ise ciddi zorluklarla yüzleşebilmektedir. Bu durumda olan emekliye yönelik bir çok destek sağlanmaktadır. Özellikle de kamu bankaları tarafından sağlanan destekler emeklinin ihtiyacı olduğu durumlarda umut ışığı olmaktadır.



Kamu bankası devi Halkbank tarafından başlatılan programda emekliye 100.000 TL emekli kredisi imkanı sağlanmaktadır. Söz konusu emekli kredisi emeklinin ihtiyacını karşılamayı hayatını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu kredi, emeklilere sağlanan önemli bir maddi kaynak olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.





Halkbank tarafından sunulan 100.000 TL'lik emekli kredisi, emeklilerin ihtiyaç duyduğu maddiyatı sağlamaktadır. Kullanılan kredinin geri ödemesi ise emeklinin durumuna ve gelirine göre esnek olarak şekillenmektedir. Bu sayede emekli ödemelerini daha rahat yapabilmek imkanını sağlayacaktır. Beklenmedik masrafların olkuşması durumunda banka tarafından sağlanan bu kredi desteği hayat standartlarının yükseltilmesini sağlamaktadır

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Halkbank tarafından bir süredir devam eden 100.000 TL kredi desteği için başvuru süreci de vbir hayli basit sağlanabilmekte. Başvuru sırasında önemli olan kriterler gelir belgesi ve kredi notu olmaktadır. Yapılan başvuru değerlendirme sürecini geçmesi akabinde anında Halkbank hesaplarına aktarılmaktadır. Emeklinin yaşam kalitesini arttırmak ihtiyacını karşılamak ya da borçlarını bir arada tutmak adına sağlanan bu kredi desteği önemli bir maddi destek olakı bilinirken, maaşını taşıyan emekli kredi desteğinden anında faydalanabilmektedir.





HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank tarafından sağlanan emekli maaşını taşıma karşılığında emekliye bir çok özel destek sağlanmaktadır. Özellikle de emekli promosyonları bu kapsamda dikkat çekmektedir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrutusunda emekli promosyonları Mart ayı da tutar olarak arttırılmıştır. Halkbank emekli promosyonu ödemesi maaş aralığına göre 8.000 TL ila 12.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.