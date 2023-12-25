Maaşlara asgari ücret ayarı geldi! En çok o birey zammı bekliyordu!

Asgari ücret zammı ile alakalı yapılan her açıklama milyonların ilgi odağı haline geliyor. Bu hafta içerisinde asgari ücret zammının kesinleşeceği bilinirken, 31 Aralık gecesi Resmi Gazete'de yer alması gerekiyor. 1 Ocak itibari ile asgari ücretli çalışan, günlük yeni maaş tutarı ile çalışmaya başlayacak. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı merakla bekleniyor. Asgari ücret ilk 2 toplantısında herhangi bir rakamın konuşulmaması tepkileri de beraberinde getirmişti. Bu kapsamda milyonlarca çalışan ve asgari ücret zammında ödemeleri değişecek olan bireyin beklentisi 3. toplantıya kalmıştı. Asgari ücret 3. toplantısı ile alakalı gelişmelerde bu hafta içerisinde toplanıp sonrasında ise karara bağlanıp, milyonlara duyurulması bekleniyor.

Asgari ücret zammı sadece asgari ücretli çalışanı ilgilendirmiyor. Milyonlarca asgari ücret üzerinden ödeme yapa birey de zam oranını merak ediyor. GSS primleri, destek ödemelerinin kimisi asgari ücret zammından etkilenecek iken işsizlik maaşı alan milyonlarca birey de zam oranını merakla araştırıyor. İşsizlik maaşı da asgari ücret zammı ile birlikte artacak ödemeler arasında yer alıyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...





Asgari ücret zam oranından birçok ödeme etkilenecek. Zam konusunda beklenti 16.000 TL ile 17.000 TL arasında değişkenlik gösterirken hem işçiye hem de işverene en uyan rakam, zam olarak belirlenecek

O KALEMLERDE ARTIŞ YAŞANACAK

Asgari ücret zammından kıdem tazminatı, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, GSS primleri, işsizlik maaşı, sigorta primleri, staj ücretleri ve rapor ücretleri de etkilenecek. Yapılan artış oranında bu kalemlerin tutarları da değişecek.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

11 Aralık'ta başlayan asgari ücret toplantılarının ikincisi 18 Aralık'ta gerçekleşirken 3. toplantı ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmasa da bu hafta içerisinde düzenlenmesi planlanıyor. Asgari ücret 3. toplantısında işveren ve işçi tarafı bakanlıkların raporlarına dayalı olarak ilk kez asgari ücreti tekliflerini açıklayacak. Asgari ücrete %35 ile %55 arasında zam yapılması planlanıyor. Eğer ki %35 zam yapılması durumunda 15.392 TL'ye %50 zam yapılması durumunda ise 17.103 TL'ye yükseleceği hesaplanmış bulunuyor.





Ücretle çalışan bireyin kıdem tazminatı da asgari ücrete yapılan zam oranında artış gösterecek. Staj ücretinden Kıdem tazminatına, genel sağlık sigortası priminden işsizlik ödeneğine kadar birçok kalemde asgari ücret zam oranında artış olacak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Bu artışlarda en fazla beklenen işsizlik ödeneğinin de artması, işinden ayrılan ve işsizlik ödeneği alan vatandaşın cebini rahatlatacağı benziyor. Son 4 aylık çalıştığı prim gününe esas olarak alınan işsizlik maaşı alt sınırı Asgari ücretin %40'ı, üst sınırı ise Asgari ücretin %80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücrete göre tekrardan hesaplar ortaya çıkacak.

Öte yandan Asgari maaş ile çalışan bir işçi 1 yıllık çalışmasının karşılığı olarak brüt asgari ücreti tutarında kıdem tazminatı almayı hak etmektedir. Yeni asgari ücret kıdem tazminatını da arttıracak. Öte yandan lise ve üniversite öğrencilerinin staj paraları da artış gösterecek. GSS primleri de asgari ücret zammından nasibini alacak.