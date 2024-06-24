Marketlerde elden ödeme dönemi bitti! 8 Temmuz'a kadar kart çıkartmanız gerekiyor

Özellikle pandemi dönemi sonrasında nakit para yerini kredi kart ya da banka kartı işlemlerine bırakırken, temassız ödeme de en çok kullanılan ödeme yöntemi haline geldi. Özellikle de zincir marketlerde kartla ödeme dönemi konusunda yeni adımlar atılmaya devam ederken, bu kapsamda son dakika alınan bir kararda zincir marketlerde artık nakit ödemesi yapılamayacak. Market tarafından alınan kararda ,sadece kredi kartı ve banka kartı ödemeler kabul edilecek. Söz konusu uygulama ise 8 Temmuz'da yürürlüğe girecek.





MARKETLERDE NAKİT DÖNEMİ BİTTİ

Ünlü market zinciri tarafından alınan kararda hijyen ve hızlı işlemlerin gerçekleştirilmesi adına kartla alışveriş dönemine geçildiği iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan yukarıdaki bu resimde uygulamanın 8 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtildi.



KARTI OLMAYANA ALIŞVERİŞ YOK

Günümüzde kredi kartı kullanımı hat safhada artmaya devam ediyor. Sıkılaşma politikası gereğince kredi kartı limit ve faizlerinde sürekli olarak güncelleme yaşanırken, amaç kredi kartı kullanımını azaltmak olarak biliniyor. Market tarafından alınan kararın kredi kartı kullanımına teşvik ettiği sebebiyle kimi kesi tarafından tepki toplamışa benzerken, durumun nakit para yerine banka kartı kullanımını teşvik etmes gerekliliği belirtiliyor.

8 Temmuz itibari ile yanında banka kartı ve kredi kartı olmayan bireyin artık FİLE zincir marketinde nakit alışveriş yapamayacağı ortaya çıktı. Belirlenen tarih itibari ile birey kartı olmadan markete giremeyecek. Kartın işlem görmediği durumlarda alternatif olarak ne işlem yapılacağı bilinmrzken, bu durumunda kredi kaertı kullanımına teşvik edeceği ön görülüyor.