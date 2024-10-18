Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

2025 yılı zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özelliklede Ocak ayı maaşını zamlı alacak olan milyonlarca memur, alacağı zam oranını yakından takip ediyor. Memur maaş zammı enflasyon ve toplu sözleşme şartlarına göre her 6 ayda bir değerlendirilirken, öte yandan memur ek ödemeleri de yakından takip ediliyor. Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri 2025 yılıyla birlikte önemli bir artış göstereceği ortaya çıktı. Yeni düzenlemelerle birlikte memurlar, fazla çalışma süreleri karşılığında alacakları ücretin yüzdesinde dikkat çekici bir artış ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ŞEKİLLENİYOR

Devlet memurlarının 2024 yılındaki saatlik fazla mesai ücreti 10.10 TL’den 12.80 TL’ye yükseldi. Bu artış, memurların saat başına alacakları fazla mesai ücretinde %26.7'lik bir zam anlamına geleceği hesaplanmış bulunuyor.

İDARİ PERSONELİN MAAŞLARINDA ARTI ARTIŞ

Yapılan düzenleme ile birlikte bakanlık çalışanlarının da fazla mesai ücretleri düzenlemeye tabi tutulduğu ifade edildi. Özel kalem müdürlüklerinde görevli makam şoförleri yeni yılda saat başı 13.60 TL alacak iken bu kural ayda 90 saati, merkez teşkilat şoförlerinde de 60 saati geçmemek şartıyla uygulmaya sokulacak.

YÜKSEKOKUL VE MESLEK OKULU ÇALIŞAN MAAŞLARINDA DA DÜZENLEME

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli, fazla mesai yaptıklarında ayda 100 saati geçmemek şartıyla saat başı 21.80 TL alacağı belirtildi.

Öte yandan yurt içi harcırahlar da önemli bir artışın yaşanacağı ifade edilirken TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içindeki gündelikleri 500 TL’den 715 TL’ye yükseleceği ifade edildi. Fazla mesai saatlerinde yapılacak olan artış, 2025 senesinde devreye alınacak iken ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için de günlük 680 TL2ye kadar yükseleceği ifade edildi.