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Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

Merkez Bankası tarafından arttırılan politika faizi, kredi faizlerine de kat be kat artı olarak yansımaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:19
Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

Merkez Bankası tarafından arttırılan politika faizi, kredi faizlerine de kat be kat artı olarak yansımaya devam ediyor. Son 3 ay haricinde 9 ayda arttırılan politika faizi, kredi faizlerini de arttırırken, kredilere olan ilgi azalamaya devam ediyor. Alınan bazı kararlarda kredi ya da nakit avans kullanımlarını kısıtlama yoluna giderken, bankalar, son dönemde yaptıkları açıklamalarla kredi olanaklarını genişletme yoluna gitmeye başlamış bulunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemelerden sonra, faizsiz kredi imkânlarında üst limit 50 bin TL’ye kadar çıkarıldı.

Faizsiz Kredi Limiti Arttırıldı

Son dönemlerde Merkez Bankası'nın aldığı kararlar doğrultusunda, tüketici kredisi faizlerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Bu sayede ise kredi maliyetlerinin azaltılması ve tüketiciye daha uygun geri ödemeli kredi verilmesi planlanıyor. BDDK’nın düzenlemesiyle birlikte bankalar, faizsiz kredide üst limiti 50 bin TL’ye kadar çıkarırken, daha yüksek tutarlarda kredi kullanımının yoğunlaşacağı ve bu durumunda hem bankalara hem de tüketiciye olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor. Özellikle de yeni evlenecekler, evini yenileyecekler ve acil ödemesi olan kişiler için bu karar, olumlu karşılanacak. 

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

Bankaların İhtiyaç Kredisi Kampanyaları

Bankalar alınan kararlar doğrultusunda faizsiz kredi kampanyalarını arka arkaya açıklamaya başladı. İhtiyaç kredisi, nakit avans başta olmak üzere bir çok kredi kampanyası düzenlenirken, faizsiz kredi imkânı, özellikle kredi notu yüksek olan müşteriye sağlanıyor. 

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

50.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyaları Başladı

Bankalar alınan kararlar doğrultusunda kredi kampanyalarını bir bir sıralamaya başlamış bulunuyor. Hal bu iken özellikle de müşteri çekmek amacıyla bir çok kampanya sunulmaya başlamış bulunuyor. 50.000 TL'ye kadar yükselen faizsiz kredi kampanyalarına başvuru yapabilmek için bazı şartlar mevut iken örneğin, Findeks’te kredi notu 1750'nin üzerinde olan müşteri, faizsiz kredi avantajından doğrudan faydalanabiliyor. Kimi bankalar, 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli nakit avans fırsatını bir arada sunarken, kimi bankalar tarafından da sadece nakit avans verilebiliyor. 

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

Öğrencilere Özel Banka Kampanyaları

Bankaların faizsiz kredi almak için aradığı en önemli şartlardan biri, başvuru sahibinin sigortalı olması olarak bilinirken, öğrenciler için bu koşul bazı bankalar tarafından esnetilebiliyor. Öğrencilere özel olarak da bir çok faizsiz fırsatlarını dönem dönem açıklayabiliyor. 

Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları 

QNB Finansbank: 45 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Enpara: 3 ay vadeli 20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.

Akbank: 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans veriyor.

Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 25 bin TL nakit avans veriyor.

İş Bankası: Yeni müşterilere özel 25 bin TL faizsiz nakit avans veriyor.

Denizbank: 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

TEB: 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası: İlk müşterilere özel 2500 TL bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor.

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