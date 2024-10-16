Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

1 senedir zam almayan asgari ücretli 2025 zamlarını yakından takip ediyor. Asgari ücret zammı ile alakalı olarak bir çok kulis bilgisi gelmeye devam ediyor. Gerek hükümetin ve sendikaların gerekse de Tespit Komisyonu üyelerinin de beklediğ toplantılara sayılı vakit kala, ortaya bir çok rakam atılıyor. Geçtiğimiz gün gündeme çıkan asgari ücret zammı ile alakalı olarak kulislerden sızan bilgilerde masada yazılacak ilk rakam sızdırılırken, pazarlıkların 24.000 TL’den başlayacağı iddia ediliyor.





2024 YILI ENFLASYON TAHMİNLERİ





2024 yılı için belirlenen yüzde 41.5 enflasyon tahmini, 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde önemli bir etken olacak. Bu oranın üzerine çıkılması durumunda, işçi ve işveren temsilcileri arasında yapılacak tartışmalarda pazarlıkların şekillenmesi bekleniyor. Eğer enflasyon aynı seviyelerde kalırsa, net asgari ücretin 25 bin TL’yi geçebileceği de hesaplanıyor.









ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI ARALIK 2024’TE BAŞLAYACAK





Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücretini belirlemek üzere aralık ayında bir araya geleceği bilinirken, toplantıya dahil olacak olan TİSK, TÜİK ve hükümet yetkililerinden oluşan toplam 15 kişilik heyet, işçi ve işveren temsilcilerinin taleplerini göz önünde bulunduracak. İlk toplantının aralık ayı başlarında yapılması beklenirken, nihai rakamın ise aralık ayının son günlerinde yeni yıla girmeden netleşeceği biliniyor.





ASGARİ ÜCRET SADECE 7 MİLYONU İLGİLENDİRMEYECEK





Asgari ücret 20265 zammını sadece asgari ücretli çalışan beklemiyor. Tüm ülkedeki vatandaşı dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücret, bir çok kalemde de artışa mahal verecek. Emekli ve memur zammının ise 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle belirlenecek.