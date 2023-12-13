Nakit ihtiyacına 50.000 TL veriliyor! Başvuru ekranı açıldı

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50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

PTT ve Akbank tarafından verilen son habere göre nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara 50 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Yapılan kampanya kapsamında vatandaşların ekonomik zorluklarının bir nebze de olsa hafifletilmesi amaçlanıyor. PTT N Kolay bankacılık uygulaması üzerinden müşterilere yüzde 4.89 faiz oranıyla 36 ay vadeli 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor. Kredinin aylık taksit tutarı 3 bin 566 TL 33 kuruş olarak belirleniyor. Akbank ise müşterilerine sık sık uygun faiz oranlarıyla kredi kampanyalarını sunmaya devam ediyor.





Akbank kredi kampanyalarından faydalanabilmek için internet sitesini ya da mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz mobil uygulama üzerinden kolaylıkla müşteri olma sürecini tamamlayabilir ve yeni müşterilere özel başlatılan uygun faiz oranlı kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Akbank nakit sıkıntısı çeken müşterilerinin ekonomik anlamda rahat edebilmeleri için kredi kampanyalarına uzun süredir devam ediyor. Kredi başvuruları dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla tamamlanabiliyor.