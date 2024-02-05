O banka faizsiz kredi musluğunu açtı! Tek başvuruya 10.000 TL kredi dağıtacak

İş Bankası toplam 10 bin TL nakdi yardım yapacağını duyurdu. Başvurular İş Cep uygulamasından yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili tüm detayları burada bulabilirsiniz..

İş Bankası'na 10 Bin TL Nakit Kampanyası

İş Bankası düzenli olarak yeni kampanya fırsatlarını duyurmaktadır. Banka duyuruyu nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik yaparken bu bağlamda 10.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacak. İş CEP başvurusu aracılığıyla faizsiz krediler sunan banka, sadece başvuruda kaydolanlara 10.000 TL'ye kadar faizsiz krediler sunmaktadır.

İş Bankası mobil uygulamasından başvurunuzu yaparak 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Geri ödeme vadeleri 12 ila 24 ay arasında değişmektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra, fonlar hemen kredi hesabınıza aktarılacak ve nakit ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılamanıza izin verecektir.





"Kampanya detayları açıklandı"

İş Bankası, kampanyadan yararlanmak isteyenler için önemli bir adım olarak kampanya için bazı koşullar belirledi. Söz konusu kampanyanın ilk şartı ise bankanın müşterisi olmak olarak söylendi.

İş CEP başvurusu aracılığıyla İhş Bank'ın faizsiz kredi teklifinden yararlanmak için önce Iş CEP başvurusunu indirmeniz ve ardından "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçerek çevrimiçi olarak başvurmanız gerekir. Başvurunun ardından hesabın açılmasıyla beraber müşteri hizmetleri numarasıyla İş Cep şifresi verilecek. İş Bankası müşterisi olduktan sonra, bu şifreyi uygulamaya giriş yapmak ve 10.000 TL'ye kadar faizsiz bir krediye başvurmak için kullanabilirsiniz.

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