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O banka kartı olanlar dikkat! 4 gün içinde 500 TL veriliyor

düzenlediği kampanyaları ile özellikle de müşteri portföyünü arttırma konusunda önemli adımlar atan Akbank, düzenlediği Haziran kampanyaları ile hali hazır müşterilerini de memnun edeceğe benziyor. Banka 500 TL ödüyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:19
O banka kartı olanlar dikkat! 4 gün içinde 500 TL veriliyor

Bankalar Haziran ayında da yeni müşteri olacaklara ya da kendi müşterilerine özel olarak kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile özellikle de müşteri portföyünü arttırma konusunda önemli adımlar atan Akbank, düzenlediği Haziran kampanyaları ile hali hazır müşterilerini de memnun edeceğe benziyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyaşar arasında ürün ve hizmetlere yapılan zamlara istinaden geri ödeme sağlayan kampanyalar en çok tercih ediliyor. Bu kapsamda müşteri kampanaydan kazandığı geri ödeme ile ekstra ihtiyaçlarını bedava karşılama fırsatını yakalıyor. Akbank tarafından yeni başlatılan kampanya kapsamında 500 TL’yr kadar geri iade fırsatı sağlanıyor.

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AKBANK ALIŞVERİŞ KAMPANYALARI

Akbank tarafından Haziran ayında başlatılan kampanya kapsamında giyim elektronik ve akaryakıt harcaması yapan bireye 500 TL geri iade fırsatı sunacağını açıklamış bulunuyor. Troy logolu bireysel kartlar ile sağlanacak olan bu iade fırsatının 30 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilerken, yukarıdaki bahsi geçen sektörlerde yapılacak olan 1000 TL üzeri ilk harcama akabinde her alışverişe 100 TL toplamda 500 TL geri iade fırsatı sunulacak.

Kampanyaya katılım şartı bulunurken Juzdan uygulaması üzerinden hemen katıl butonuna tıklanması ya da SMS aracılığı ile Troy 500 yazıp 45 66'ya SMS gönderilmesi gerekiyor. Bu kapsamda bin TL ve üzeri alışverişlere toplamda 500 TL chip para imkanı sağlanıyor.

Kampanyanın tercih edilmesini sağlayan diğer bir detay ise kampanya koşullarını gerçekleştirilmesi sonrasındaki 4 iş günü içerisinde geri iadelerin hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyaya sadece Troy kartların dahil olabileceği belirtilirken Axess ya da Akbank kart olması fark etmiyor. Mevcut chip para kullanımı ile yapılan harcamaların kampanyaya dahil olmadığı açıklamasını yapan banka, nakit çekim işlemleri, fatura ödemeleri gibi alışverişlerin kampanyaya dahil edilmeyeceğini de belirtmiş bulunuyor. 30 Haziran'a kadar devam edecek kampanyadan faydalanmak için troy kartları kullanmak yeterli

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