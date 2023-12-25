O coine parasını yatırdı, 40 doları 1,5 milyon dolar oldu! Kriptoda ateş hattı başladı!

Kripto para piyasasının yükseliş eğilimi birçok yatırımcıya çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Avalanche (AVAX), 45 dolar seviyesinin üzerine çıkarak ekosistemini yeniden canlandırdı. Avalanche ekosistemindeki gem projeleri insanlara binlerce dolar gelir kazandırdı. Özellikle COQ, Avalanche ekosistemindeki en önemli memecoin haline geldi.

Bir milyoner hikayesi daha Solana ekosisteminden geliyor. Solana ağının gem projesine 42 dolar yatırım yapan bir trader, 1,55 milyon dolar kazandı.

"Solana ağında bulunan gem coin’den 1,55 milyon ABD doları aldı"





Solana (SOL) ağında başlatılan SILLY gem projesinin bir trader’ı milyoner yaptığı haberi gündme bomba gibi düştü. Lookonchain'in çevrimiçi verilerine göre SILLY'ye 42 dolar yatırım yapan trader 1,55 milyon dolar kadar bir para kazandı. Edinilen bilgilere göre; trader, 42 dolarlık yatırımı için sadece 16 gün bekledi ve 16 günün sonunda 1,55 milyon dolarını aldı. Lookonchain, tüccarın 5 Aralık'ta cüzdanına 1,5 SOL (92 $) yatırdığını ve SILLY'de 0,7 SOL (42 $) harcadığını söyledi. Trader, 2 USD karşılığı 20,5 milyon SILLY satın almıştı.

Sadece 2 hafta sonra, SILLY'nin fiyatı artmaya başlayınca bu trader, 42 dolarlık yatırımını 16 gün sonra 1,55 milyona çevirdi. 5 milyon SILLY satan trader söz konusu atıştan 202,5 ​​bin USDC elde etti. Satıcıda hâlâ 15 milyon SILLY kaldı. 15 milyon SILY şu anda 1,35 milyon dolar.

Yüksek riskli gem projelerinin her an için patlayabileceği kripto para piyasasında bu trader'ın kazancı dikkat çekerken kripto para yatırımcısı, tüccarı içeriden öğrenilen suçlar işlemekle suçladı.

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