Bist 100
10.519,51 1%
DOLAR
32,68 1,23%
EURO
34,93 0,06%
ALTIN
2.428,89 2,09%

O emekliye yeni müjde geldi! Bayramda da ödenebilir

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Yapılan açıklamada sadece belediyenin resmi web adresi üzerinden yapılacak başvuruya ikramiye ödemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:52
O emekliye yeni müjde geldi! Bayramda da ödenebilir

Emekli ikramiyeleri ödemeler hafta başında başlamış iken bugün son emekli kesimin de bayram ikramiyeleri hesaplara aktarıldı. Hükümet tarafından her sene, senede iki kere ödenen bayram ikramiyesine istinaden, belediyeler tarafından da açıklaması yapılan ikramiye ödemeleri mevcut. Hal bu iken geçtiğimiz hafta itibari ile gün gün çeşitli belediyelerden çeşitli ikramiye ödemeleri ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün son gün olarak uyarıda bulunulan belediyenin sunduğu bayram ikramiyesinde, belediye sınırları içerisinde yaşayan emekliye ek ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

tl

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Yapılan açıklamada sadece belediyenin resmi web adresi üzerinden yapılacak başvuruya ikramiye ödemesi yapılacak.

Belediyeye bağlı ikametlerde yaşayan tüm emekli ve 65 yaş üzeri muhtaç bireyin başvurabileceği destek ile alakalı olarak başvuruların başladığı belirtilirken, bayrama 3 gün kala verilen müjde kapsamında ödemelerin bayram süresince tamamlanacağı ön görülüyor. Emeklinin bayramı daha rahat geçirmesi adına destek ödemelerini en kısa sürede yapacaklarını belirten Başkan Umut Yılmaz, ikramiye tutarları ile alakalı net bir bilgi vermezken, her zaman olduğu gibi sözlerinin arkasında duracaklarını ve en kısa sürede hak sahibi emeklinin hesabına destek ödemelerini aktaracaklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da deniz yok diyenler utanacak! Tatil köylerine meydan okuyan güzellik

Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

Doğalgaz faturalarına devlet desteği geliyor! Yüksek faturaları unutun

27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

6 banka arasındaki promosyon savaşında kazanan İş Bankası oldu! 41.000 TL rekor kırdı

O illere cuma uyarısı! Kötü haber az önce geldi: Evden çıkmayın

O emekliye yeni müjde geldi! Bayramda da ödenebilir

Ankara'da deniz yok diyenler utanacak! Tatil köylerine meydan okuyan güzellik

Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

IBAN'dan para gönderenlere acil duyuruldu! Bayram öncesi bilmeyen yandı

Nohut suyunu sakın dökmeyin! Faydalarını ilk kez duyacaksınız

Doğalgaz faturalarına devlet desteği geliyor! Yüksek faturaları unutun

Ziraat Bankası 18 Haziran’da 300 TL ödeyecek! Başvuruyu yapan kapıyor

Emekli maaşlarına zam planı sızdırıldı! 3 rakamdan biri olacak

O tarihten önce yenilemeyen hapı yuttu! Milyonlarca kişiye acil duyuruldu

27 ilde acil duyuru yapıldı! O tarihe kadar tamamen yasaklandı