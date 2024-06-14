O emekliye yeni müjde geldi! Bayramda da ödenebilir

Emekli ikramiyeleri ödemeler hafta başında başlamış iken bugün son emekli kesimin de bayram ikramiyeleri hesaplara aktarıldı. Hükümet tarafından her sene, senede iki kere ödenen bayram ikramiyesine istinaden, belediyeler tarafından da açıklaması yapılan ikramiye ödemeleri mevcut. Hal bu iken geçtiğimiz hafta itibari ile gün gün çeşitli belediyelerden çeşitli ikramiye ödemeleri ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün son gün olarak uyarıda bulunulan belediyenin sunduğu bayram ikramiyesinde, belediye sınırları içerisinde yaşayan emekliye ek ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.







Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Yapılan açıklamada sadece belediyenin resmi web adresi üzerinden yapılacak başvuruya ikramiye ödemesi yapılacak.

Belediyeye bağlı ikametlerde yaşayan tüm emekli ve 65 yaş üzeri muhtaç bireyin başvurabileceği destek ile alakalı olarak başvuruların başladığı belirtilirken, bayrama 3 gün kala verilen müjde kapsamında ödemelerin bayram süresince tamamlanacağı ön görülüyor. Emeklinin bayramı daha rahat geçirmesi adına destek ödemelerini en kısa sürede yapacaklarını belirten Başkan Umut Yılmaz, ikramiye tutarları ile alakalı net bir bilgi vermezken, her zaman olduğu gibi sözlerinin arkasında duracaklarını ve en kısa sürede hak sahibi emeklinin hesabına destek ödemelerini aktaracaklarını belirtti.