O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Hükümet tarafından ihtiyaca göre ekillenen destek ödemeleri mevcut. Ay ay düzenli olarak ödenen desteklerin yanı sıra tek seferlik destek ödemeleri de yapılırken, maaş gibi ödenen destekler yılın belli zamanlarında memur maaş zammı katsayınca artış gösteriyor. Temmuz ayında memur maaşlara yapılan zam oranının ortaya çıkması akabinde sosyal desteklere yapılan zamların da oranları yüzde 20 olarak açıklandı. 2024 yılının Ağustos ayında kimi sosyal destek ödemeleri zamlı olarak ödenirkeni konu ile alakalı olarak evde bakım maaşının ne kadar olduğu konusu da gündemdeki yerini koruyor.. Evde bakıma muhtaç vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılmaya başlandığı ifade edilirkeni hak sahibi vatandaş Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar ödendi sorusunun yanıtını hesaplarında bulabiliyor.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarih aralıkları ve zamlı maaş miktarları konusunda bilgilendirme sunulurken, ilgili bireyler hesaplarını kontrol etmeye başlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Evde bakım maaşları ile alakalı olarak bakanlık tarafından açıklama yapılmş bulunuyor. Evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri, illere göre farklılık gösterirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında her ayın 15 ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor.





Evde bakım maaşı almaya hak sahibi kişiler kendi şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla ödemelerini sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Her ayın 15'i itibari ile hesaplara aktarılan Evde Bakım Maaşı ile alakalı sorgulama işlemleri de dikkat çekiyor. Hak sahibi birey Ağustos ayında zamlı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi sorguluyor. E-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası kullanılarak, ödemelerin hesaplara yatırılı pyatırılmadıı konusunda bilgilere ulaşılıyor.

AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI TUTARI

Temmuz ayında memur maaş katsayısınca zamlanan evde bakım maaşı ile alakalı zamlı ödemelerin tutarları merak ediliyor. Önceki aylarda 7608,77 TL olan evde bakım maaşı, yeni düzenlemelerle birlikte 9077,1 TL’ye yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI ALAN KİŞİ EVDE BAKIM DESTEĞİ ALABİLİR Mİ?

Emekli maaşı alan engelli bireylerin evde bakım parası alıp almayacağı sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada engel oranı %50’nin üzerinde olan ve emekli maaşı muhtaçlık sınırının altında bulunan bireylerin, evde bakım desteğinden yararlanabilecekleri ifade ediliyor.