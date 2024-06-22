O şartı taşıyan kadınlara hükümetten kıyak! Kira ve doğum desteği geliyor

Hükümet tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamalar kapsamında kadınları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Hayat koşulları, çocuğunun ihtiyaçlarının karşılanması konusu gün gün ebeveynin en zorlandığı konu olarak bilinirken, özellikle de çalışan kadınlar çocuğunun bakımı kapsamında eksik kalmamak adına tek çocuk sistemine girebiliyor. Hükümet tarafından değerlendirilen bu konuda doğum oranının azalmasından mütevellit olarak, kadınlara teşvik edici yeni destek paketlerinin hazırlanması adına harekete geçildiği belirtmiş bulunuyor.

Kadınlara özel olarak hazırlanması planlanan teşvik paketinde kreş ve kira desteği gibi ödemelerin yapılabileceği ve doğum izninin de bir yıla çıkartabileceği belirtilmiş bulunuyor.





DOĞUM İZNİ 1 SENE

TÜİK tarafından yapılan açıklamada doğurganlık hızı seneden seneye düşüş gösterdiği ifade edildi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni bir teşvik paketi hazırlama yoluna gidileceği belirtilmiş bulunuyor. Normal şartlarda 4 ay olan doğum izninin bir yıla çıkartılması konusu, çalışan annenin en çok dikkatini çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından konu ile alakalı sunumun yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.

İki çocuktan sonrasına destek

Göktaş tarafından yapılan sunumda yer alan destek kapsamının sadece doğum izni ile sınırlı olmadığı belirtilirken 2 ve 3. çocuğa kademeli bir şekilde devletin destek verebileceği de belirtilmiş bulunuyor.





İkinci ve üçüncü çocuğa kira desteği

Son yıllarda Enflasyonun artışı maliyet rakamlarını katbekat arttırdı. Bu kapsamda bakıcı masrafları ve kreş masrafları da yüksek seyrederken düzenlenen sunumda kreş ya da Kira gibi desteklerin de hükümet tarafından teşvik niteliğinde verileceği belirtildi. Atılacak olan adımların arasında doğum yapan kadınlara, maaşlarında da düzenlemeler olabileceği ifade edildi.