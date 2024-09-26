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O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Emeklilik sistemi ile alakalı gün gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:11
O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Emeklilik sistemi ile alakalı gün gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Hükümet tarafından startı verilen emeklilik reformu ile erken emeklilik sisteminde değişiklikler beklenirken, emekli olma hayali kuran vatandaş tüm açıklama ve uyarıları yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş da emekli olacakların dikkat edecekleri hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle de sigorta girişine dikkat çeken isim, o emeklilerin emekli maaşlarını 8.000 TL olarak alacağını belirtti.  

2008 Sonrası Girişlilere Düşük Maaş 

Karakaş, 2008 sonrası sisteme dahil olan çalışanların emeklilikte alacakları maaşların, eski sisteme göre daha düşük seyredeceğini ifade etti. 2008 yılı sonrası SGK girişi olan ve asgari ücretle 20 yıl boyunca çalışan bir kişi, emekli olduğunda yalnızca 8 bin TL maaş alacağı ifade edildi.  

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Daha yüksek maaş alan çalışanlarında maaşlarının pek iç açıcı olmadığını belirten Karakaş, 30 bin TL kazananların ise sadece 12 bin TL civarında bir emekli maaşı alacağını hesapladı.  

Çalışan Emeklilere GSS Prim Uyarısı 

Emekli olunması akabinde iş hayatına devam eden emekliler için Genel Sağlık Sigortası (GSS) uyarısında bulunan Karakaş, emeklinin sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarının ve mali sorumluluklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.   

Emeklilikte Reform Gerekli 

Emeklilik sistemindeki bu sorunların çözümü için hükümetin çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Karakaş, köklü reformların yakın zamanda gündeme gelebileceğini açıkladı.  

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Devreye Girebilir 

Emeklilik reformlarının başında Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminden bahseden Karakaş, bu sistemin daha güvenli ve yeterli bir emekli maaşı alınmasını hedeflediğini söyledi.  

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir? 

Bİr süredir emeklinin gündeminde olan TES, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek olarak, emeklilikte daha iyi bir yaşam standardı sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak belirtilmiş bulunuyor. Mevcut emekli maaşının yeterli gelmediği durumlarda, TES ile elde edilen ek gelir sayesinde maaşların artabileceği sistemde çalışılan süreçte ek bir birikim söz konusu olmaktadır.  


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