Oturduğunuz yerden tek SMS'le 50.000 TL nakit destek! O banka gemileri yaktı!

QNB Finansbank, son dakika gelişmeleriyle duyurduğu yeni kampanyası ile müşterilere banka şubelerine gitmeden, sadece SMS atarak 50.000 TL'ye kadar kredi alma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan bu hızlı kredi imkanı, acil ihtiyaçları olan bireylere anında finansal destek sağlamayı amaçlıyor. İşte detaylar...





QNB FİNANSBANK YENİ KAMPANYASI

Başvuru süreci oldukça basit olan kampanyada, müşteriler TC kimlik numaralarını 5030 numarasına SMS atarak başvuruda bulunabiliyorlar. Bu hızlı başvuru süreci, kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişilere onay vererek anında kredi kullanımını mümkün kılıyor. Başvuruların hemen ardından, QNB Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek ödemelerle, müşteriler kredilerine hızlıca ulaşabiliyorlar.

QNB Finansbank'ın sunduğu bu kampanya, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor. 3 ay ertelemeli kredi imkanıyla desteklenen kampanya, uygun faiz oranlarıyla müşterilere finansal kolaylık sunuyor. Hızlı başvuru ve anında sonuç alma avantajı, müşterilerin banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan kolayca kredi kullanmalarına olanak tanıyor.





Bu kredi kampanyası, QNB Finansbank'ın müşteri odaklı hizmet anlayışını ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma stratejisini yansıtıyor. Bankanın sunduğu SMS kredi imkanı, müşterilere zaman kazandırarak, ihtiyaç anında hızlı çözümler sunma amacını taşıyor. Banka, kampanya kapsamında müşterilerine kolaylıkla ulaşılabilir ve hızlı finansal çözümler sunarak güvenilir bir finans ortağı olma vizyonunu sürdürüyor.